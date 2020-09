Più gasolio alle aziende agricole pugliesi

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia ha concesso, per tutto l’anno 2020, un accredito d’imposta per l’ottenimento di carburante ad accisa agevolata alle aziende agricole che ne faranno richiesta. Si tratta di una importantissima misura di sostegno ottenuta grazie all’interessamento del Partito Democratico di Cerignola, di Teresa Cicolella, candidata al Consiglio Regionale della Puglia, e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Sin dai principi di luglio, si è convissuti con l’insufficienza delle assegnazioni di gasolio agricolo causate dall’altalenante andamento del clima di quest’anno. A ciò sono seguite le necessità di ulteriori attività agricolturali quali irrigazione, trattamenti, aratura e preparazione del terreno. Di conseguenza, per portare avanti il proprio lavoro le aziende del comparto agricolo si sono viste costrette ad acquistare gasolio non agricolo ad un prezzo elevato.

Il Partito Democratico di Cerignola intende ringraziare il presidente Emiliano e il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale per l’emanazione di questa misura di sostegno alle aziende del comparto agricolo pugliese. Ringrazia inoltre tutte le associazioni di categoria per il lavoro svolto, che ha permesso di ottenere questo importante risultato. Il successo ottenuto dal PD di Cerignola dimostra che i risultati si ottengono solo quando si fa buona politica che è fatta di ascolto, discussione e decisioni che favoriscano la collettività e non i singoli. Il PD di Cerignola ha sempre basato la propria azione sulla buona politica e continuerà a farlo per essere a fianco dei cittadini e dei lavoratori.