Team Dibisceglia-Colucci, Maria Cavallo rappresenterà Cerignola al Charity Fight Event (Germania) | VIDEO

Una grande occasione, giunta quasi per caso, concederà alla giovanissima atleta Maria Cavallo, del Team cerignolano Dibisceglia-Colucci, la possibilità di sfidare gli atleti più importanti al mondo nel Charity Fight Event, che si svolgerà il prossimo 19 settembre a Mannheim in Germania. Se dovesse vincere, come spiegano i maestri, si aggiudicherà oltre alla cintura anche i tre titoli asiatici tra i più importanti al mondo.

L’abbiamo raggiunta in palestra durante gli allenamenti di preparazione, e la campionessa ci ha raccontato le sue sensazioni in una breve video intervista.