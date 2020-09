L’Ares Flv piazza un gran colpo in posto 3: ingaggiata Alessia Montechiarini

L’Ares Flv Cerignola rinforza il reparto delle centrali con l’ingaggio di uno dei migliori posto 3 in circolazione, Alessia Montechiarini: classe ‘94, chiuderà il muro ofantino insieme a Camilla Neriotti. Una scelta voluta e studiata da coach Breviglieri insieme alla dirigenza, sfidata come avversaria negli anni passati e ricercata da tempo come nuovo perno dell’organico rossogialloblu, il neoacquisto apporterà tutta la sua energia, forza e determinazione alla formazione che militerà nella terza serie nazionale.

La carriera sportiva di Montechiarini si snoda prima verso Trento e poi Perugia, partecipando ai campionati di serie B1. Successivamente approda ad Altino (B1) dove vi rimane per ben sei stagioni, accrescendo il suo bagaglio sportivo e professionale con partecipazioni anche ai playoff promozione. Nell’ultimo campionato, nuova esperienza in terra abruzzese in quel di Orsogna, col torneo chiuso anticipatamente causa Covid. La giocatrice nata a Viterbo (185 cm di altezza) giunge a Cerignola con tanta voglia di far bene, maturare sotto i diktat di coach Breviglieri e farsi conoscere al pubblico pugliese apportando la sua passione e il suo attaccamento alla pallavolo.

Le sue prime parole per questa nuova esperienza rilasciate ai canali ufficiali social della Flv: «Sono felicissima di intraprendere questa nuova avventura, il progetto è ambizioso ed ho tanta voglia di cominciare a lavorare, vista l’amara conclusione della stagione passata. Un saluto a tutti i tifosi, ci vedremo presto a Cerignola!».

Intanto è stata confermata anche per quest’anno la squadra che parteciperà al torneo di serie D, con l’obiettivo di proseguire la crescita di alcune giovani interessanti: un processo già ben avviato nella passata stagione, purtroppo interrotto a causa dello stop dell’attività agonistica. La Beexel Flv avrà il dirigente Michele Pilato quale direttore operativo e Giuseppe Caputo nel ruolo di team manager, a breve invece verranno svelati staff tecnico e rosa che affronteranno il secondo campionato regionale per importanza.