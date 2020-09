Audace Cerignola, la prima di campionato in casa contro il Team Altamura

Così come avvenuto per la composizione dei gironi, poco fa la Lega Nazionale Dilettanti attraverso una diretta sulla propria pagina ufficiale Facebook ha svelato i calendari della serie D 2020/21. Partenza fissata il 27 settembre, conclusione della regular season il 16 maggio: quattro i turni infrasettimanali per i gironi a diciotto squadre (2 e 23 dicembre 2020, 6 gennaio e 1° aprile 2021), due invece le soste (oltre a quella natalizia c’è quella del 14 marzo per lo svolgimento del Torneo di Viareggio). Il cammino dell’Audace Cerignola inizierà al “Monterisi” contro il Team Altamura, prima trasferta ad Andria la domenica successiva (stessa collocazione della passata stagione). Le sfide clou: doppia trasferta lucana contro Lavello e Picerno, poi trittico duro chiuso dal Bitonto dalla sesta all’ottava giornata; all’undicesimo turno il confronto col Casarano degli ex e grande favorito per la vittoria finale; di nuovo come nel 2019/20 il Taranto alla penultima tornata, con chiusura contro il Nardò da ricevere sul campo amico il 16 maggio. Ecco di seguito il calendario completo dei gialloblu.

1^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA (AND. 27/9/2020-RIT. 17/1/2021)

2^ GIORNATA FIDELIS ANDRIA-AUDACE CERIGNOLA (AND. 4/10/2020-RIT. 24/1/2021)

3^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-FRANCAVILLA IN SINNI (AND. 11/10/2020-RIT. 31/1/2021)

4^ GIORNATA MOLFETTA-AUDACE CERIGNOLA (AND. 18/10/2020-RIT. 7/2/2021)

5^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-PORTICI (AND. 25/10/2020-RIT. 14/2/2021)

6^ GIORNATA LAVELLO-AUDACE CERIGNOLA (AND. 1/11/2020-RIT. 21/2/2021)

7^ GIORNATA AZ PICERNO-AUDACE CERIGNOLA (AND. 8/11/2020-RIT. 28/2/2021)

8^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-BITONTO (AND. 15/11/2020-RIT. 7/3/2021)

9^ GIORNATA PUTEOLANA-AUDACE CERIGNOLA (AND. 22/11/2020-RIT. 21/3/2021)

10^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO (AND. 29/11/2020-RIT. 28/3/2021)

11^ GIORNATA CASARANO-AUDACE CERIGNOLA (AND. 2/12/2020-RIT. 1/4/2021)

12^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-BRINDISI (AND. 6/12/2020-RIT. 11/4/2021)

13^ GIORNATA GRAVINA-AUDACE CERIGNOLA (AND. 13/12/2020-RIT. 18/4/2021)

14^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-REAL AVERSA (AND. 20/12/2020-RIT. 25/4/2021)

15^ GIORNATA FASANO-AUDACE CERIGNOLA (AND. 23/12/2020-RIT. 2/5/2021)

16^ GIORNATA AUDACE CERIGNOLA-TARANTO (AND. 6/1/2021-RIT. 9/5/2021)

17^ GIORNATA NARDO’-AUDACE CERIGNOLA (AND. 10/1/2021-RIT. 16/5/2021)