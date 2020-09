Cerignola, tesserato l’under Colucci. Per l’attacco si corteggia El Ouazni

L’Audace Cerignola ha comunicato il tesseramento del centrocampista Antonio Pio Colucci. Classe 2003, esterno, è cresciuto calcisticamente nel Foggia, club con il quale lo scorso anno ha disputato il campionato Juniores di serie D. Giunge a Cerignola con la formula del prestito.

Intanto il ds Di Toro continua a sondare il mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Michele Pazienza: per quanto riguarda l’attacco, sono battute le piste dell’argentino Marcos Sartor e dell’italo marocchino Badr El Ouazni. Quest’ultimo pare essere il nome più caldo per chiudere il reparto avanzato: il calciatore 29enne è reduce da una stagione divisa fra la Cavese in serie C e il passaggio poi al Foggia a gennaio in serie D. Fra dilettantismo e professionismo la carriera della punta, che ha vestito le maglie fra le altre di Campania, Taranto, San Severo e Gelbison, riportando come maggiori exploit stagionali le 21 reti in 28 presenze con l’Herculaneum in D nella stagione 2017/18 e il conseguente passaggio in C l’anno successivo alla Juve Stabia (27 gettoni e 6 realizzazioni) con promozione in serie B delle “vespe”. El Ouazni ha svolto la preparazione col Foggia neo ripescato in C, eppure pare che i margini per una chiusura felice della trattativa possano esserci, malgrado i rossoneri siano ascesi alla categoria superiore. Nei prossimi giorni sono attese novità, anche e soprattutto perché manca poco più di una settimana al via del campionato.