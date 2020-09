Lecce e Bari: le ambizioni stagionali delle due storiche rivali del calcio pugliese

Sono stati stilati da poco i calendari di Serie B e di Serie C e anche quest’anno lo spettacolo non mancherà. Mentre la cadetteria sarà ancora più equilibrata rispetto al passato, grazie all’arrivo dalla Serie C di compagini in grado di puntare già al doppio salto di categoria, il Girone C di Serie C sarà da cardiopalma, con il Bari che però resta favorito per la promozione diretta.

Il Lecce punta con decisione alla promozione in Serie A

Dopo aver compiuto consecutivamente il doppio salto di categoria dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A, la passata stagione per il Lecce si è conclusa nel peggiore dei modi. Nonostante diverse buone prestazioni e nonostante abbiano sempre espresso un gioco convincente, i salentini non sono riusciti nella clamorosa rimonta ai danni del Genoa, retrocedendo così da terzultimi in classifica. Il lavoro di Liverani è stato ottimo ma all’inizio di questa stagione il presidente Sticchi Damiani ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico laziale e il nuovo allenatore dei giallorossi sarà Eugenio Corini. Solo due stagioni fa Corini si è reso protagonista di un’ottima stagione alla guida del Brescia, conclusasi con una promozione in massima serie che ai lombardi mancava da tempo. In Serie A, tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani soprattutto a causa del pessimo rapporto con il presidente Cellino che, come suo solito, ha cambiato ben quattro tecnici durante il corso della stagione. A ogni modo, dopo aver completato il valzer delle punte con il Benevento, con Lapadula che è andato in Campania e Coda che invece è giunto in Salento, il Lecce ambisce nuovamente a un campionato di vertice, come testimoniato anche dalle quote scommesse sulla Serie B.

Il Bari non vuole commettere gli errori dell’anno scorso

Dopo il fallimento, la ripartenza dalla Serie D e l’acquisto della proprietà da parte di Aurelio De Laurentiis, l’anno scorso il Bari era stata individuata da tutti gli addetti ai lavori come la principale indiziata per la promozione diretta in Serie B. I galletti, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con una Reggina dominante, capace di giungere a marzo con 10 punti di vantaggio proprio sui biancorossi. In quell’occasione, neanche la Post Season è bastata a “La Bari” per agguantare il sogno promozione e i galletti sono usciti sconfitti per 1-0 nella finale playoff disputata contro la sorpresa Reggio Audace. La società ha così deciso di esonerare il mister Vivarini e di affidare la panchina a Gaetano Auteri, che ben conosce la categoria e che negli anni alla guida della Nocerina, del Benevento e del Matera ha dimostrato di meritare ben altri palcoscenici. Restano tuttavia dei dubbi sul futuro societario, con la famiglia De Laurentiis fortemente contestata a causa del discorso legato alle multiproprietà, ma la sensazione è che l’attuale presidente del Napoli non abbia nessuna intenzione di lasciare la Puglia.

Seppure in categorie diverse, le storiche rivali del calcio pugliese approcciano ai rispettivi campionati con il medesimo obiettivo: la promozione. Dal canto nostro, non possiamo fare altro che augurarci che entrambe possano riuscire a raggiungere un traguardo che sarebbe importantissimo per l’intera Regione.