Voto a rilento, Cerignola alle 23,00 è poco oltre il 30%

Si è concluso il primo giorno di voto per le consultazioni regionali e referendum. Tornata differente rispetto a quella del 2015, quando si votò contemporaneamente anche per le comunali. Dopo un avvio in sordina la giornata si è conclusa con un’affluenza che, considerando anche il Covid, ha superato il 30%. Per le regionali 30,5% (13.961 voti) e per il referendum 31,29%.

Alle 12,00 si erano recati a votare l’8,93% per il referendum e l’8,70% per le regionali. Alle 19,00 invece per il referendum avevano votato il 20,08% mentre per le regionali il 19,57%.

In Puglia l’affluenza è stata alle 23,00 oltre il 39%. Mentre su Foggia ha superato di poco il 36%. A disposizione ancora il lunedì per provare a far salire le percentuali, al momento più basse rispetto alle consultazioni 2015.