Affluenza definitiva su Cerignola: 44,91% regionali 46,07% referendum

Si sono chiusi alle 15,00 i seggi per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Per le regionali si è registrata un’affluenza pari al 44,91% (20.556 votanti), decisamente più bassa rispetto al 2015 (si votavano anche le comunali) quando al voto si recarono il 65,13% degli aventi diritto. In Puglia ha votato per eleggere il nuovo governatore il 56,42% degli elettori, mentre in Capitanata il dato si è attestato sul 52,76%. A Cerignola percentuale simile per il Referendum: 46,07% i votanti per tagliare i parlamentari.

Condividi questo articolo: