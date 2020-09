Dal 25 al 27 settembre 2020 torna in scena la Fiera del Libro-Città di Cerignola

Tutto pronto per l’XI edizione della “Fiera del libro-Città di Cerignola”, ideata e organizzata dall’associazione di promozione sociale OltreBabele che, anche quest’anno, nonostante le oggettive difficoltà organizzative legate all’emergenza epidemiologica, ha comunque deciso di non privare la propria città e l’intera provincia di un festival che, nel tempo, ha saputo conquistarsi una sua identità e una sua collocazione nel panorama culturale nazionale. Per il terzo anno consecutivo, l’“ITET Dante Alighieri” di Cerignola si conferma co-organizzatore della manifestazione culturale assieme all’Aps OltreBabele. A credere nel progetto e a sostenerlo concretamente anche l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, il Comune di Cerignola e la Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Una formula rinnovata, una “limited edition” dove limited sta per speciale…a cominciare dalla location: il “Roma Teatro Cinema E…” (un tempo “Cinema Caputo”) nel pieno centro cittadino. Un vero e proprio contenitore culturale che ben si presta con i suoi spazi all’osservanza delle misure anti-Covid e all’offerta culturale della Fiera, come sempre incentrata su stand librari dove poter acquistare e una serie di eventi con ospiti di rilievo assoluto. Uno sforzo imponente da parte dei volontari di OltreBabele, anche al fine di organizzare l’evento secondo le disposizioni regionali e nazionali emanate a causa dell’emergenza epidemiologica. Sono previsti due ingressi separati: per gli stand di libri si accederà dall’ingresso principale del Teatro su Corso Roma, mentre per seguire gli appuntamenti si accederà dall’ingresso laterale del Teatro su Via Toselli; basterà seguire le indicazioni visive e dello staff. È consigliabile, per saltare la fila, evitare assembramenti e assicurarsi un posto, prenotarsi gratuitamente al link di seguito: https://fieralibrocerignola.it/prenota/

In assenza di prenotazione bisognerà presentarsi 30 minuti prima dell’appuntamento. Gli stessi dati previsti dal form online dovranno essere rilasciati al momento tramite compilazione di un modulo cartaceo. L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Altra novità dell’XI Edizione è la possibilità di seguire gli appuntamenti anche in diretta in alta qualità sulla pagina Facebook “Fiera del Libro-Cerignola”. I volontari dell’associazione OltreBabele invitano caldamente il pubblico a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni pubblicate sui canali social della Fiera del Libro e a sfruttare gli strumenti messi a disposizione sul sito www.fieralibrocerignola.it.

Di seguito il programma nel dettaglio:

XI Edizione Fiera del Libro – Cerignola

25-26-27 settembre 2020

“Roma Teatro Cinema E…”

Ingresso libero

Ven. 18:00-23:00

Sab. e Dom. 10:00-13:00/18:00-23:00

VENERDì 25 SETTEMBRE

ORE 10:00

Anita Zaramella presenta Proteste straordinarie. 30 grandi proteste che hanno fatto (e fanno) la storia, Becco Giallo 2019. Interviene: Serena Cazzolla. Incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook “Fiera del Libro – Cerignola”.

ORE 18:30

Inaugurazione della Fiera e saluti istituzionali. Presentazione del lavoro editoriale L’Istituto commerciale di Cerignola. 60 anni al servizio del territorio, realizzato dall’ITET Alighieri, in collaborazione con OltreBabele e l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia.

ORE 19:00

Luca Trapanese presenta Vi stupiremo con difetti speciali, Giunti Editore 2019. Conduce: Giovanni Papagni. In collaborazione con la cooperativa “Un Sorriso per tutti”.

ORE 21:00

Gherardo Colombo presenta Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini, Chiarelettere 2020. Intervengono: Ludovico Vaccaro (Procuratore capo di Foggia) e Mario Valentino.*

SABATO 26 SETTEMBRE

ORE 10:00

Premio Letterario Nazionale Intitolato a Nicola Zingarelli XII Edizione. Premiazione sezione dedicata alle scuole.

ORE 11:00

Domenico Carbone presenta Ritratti – Cerignolani da ricordare, Rotary Club di Cerignola 2020. Intervengono: Prof. Antonio Galli e Dott. Francesco Di Biade.

ORE 18:00

Angela Sara Ciafardoni presenta Con tutto l’amore che so, Editore Terra Santa 2019. Conduce: Annalisa Tatarella. In collaborazione con “Fondazione Tatarella”.

ORE 19:00

Claudio Martelli presenta L’antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione, La Nave di Teseo 2020. Intervengono: Sen. Nicola Latorre e Mario Valentino.*

ORE 20:30

Gianluigi Nuzzi presenta Giudizio universale, Chiarelettere 2019. Intervengono: Giancarlo Fiume (caporedattore sede Rai Puglia) e Mario Valentino.*

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ORE 11:00

Michela Magnifico presenta Io mi dono, La Meridiana 2019. Conduce: Dora Giannatempo (“Cooperativa Altereco”). Interviene: Celestino Ferrandina (Presidente Ail Foggia, Consigliere Nazionale Ail, Direttore F.F. SC Ematologia OO.RR. Foggia).

ORE 17:00

Paola Deffendi e Claudio Regeni (madre e padre di Giulio Regeni) presentano in collegamento Giulio fa cose, Feltrinelli 2020. A seguire, tavola rotonda “#veritàpergiulioregeni: diritti umani e universali” con la partecipazione in collegamento di Alessandra Ballerini (avvocato famiglia Regeni) Francesco Sinopoli (Segretario generale nazionale della Federazione Lavoratori Conoscenza CGIL) Leonardo Palmisano (scrittore e sociologo) e Clara Spagnoletta (Amnesty International). Conduce: Serena Cazzolla. In collaborazione con “Associazione Casa Di Vittorio”.

ORE 18:30

Paolo Borrometi presenta Il sogno di Antonio. Storia di un ragazzo europeo, Solferino 2019 e Un morto ogni tanto, Solferino 2018. Intervengono: il Procuratore Marco Dinapoli e Mario Valentino.*

ORE 20:00

Mimmo Lucano presenta Il fuorilegge: La lunga battaglia di un uomo solo, Feltrinelli 2020. Intervengono: Fabiano Amati (Consigliere regionale della Puglia e Presidente della Commissione bilancio, finanze e programmazione) e Mario Valentino.*

ORE 21:30

Luca Bianchini presenta Baci da Polignano, Mondadori 2020. Conduce: Tony di Corcia. In collaborazione con Libreria Ubik Foggia.

*All’autore sarà consegnato il premio “Triptolemos” del maestro e scultore Donatello Grassi.