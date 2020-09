Elezioni, Foggia: sottratta pistola ad un finanziere di guardia in uno dei seggi

Nella giornata odierna, nelle prima mattinata, Agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia, sono intervenuti in Piazza Medaglie d’Oro, presso un Istituto Scolastico, ove sono allestite le sezioni elettorali, vigilate da personale della Guardia di Finanza. Sul posto uno dei Finanzieri addetti al controllo, riferiva che nella nottata ignoti gli avevano sottratto l’arma d’ordinanza ed altri effetti personali.

Gli Agenti hanno accertato che le sezioni non erano state violate, in quanto i sigilli erano integri e null’altro era stato sottratto. Questa mattina pertanto, i Presidenti delle sezioni interessate hanno regolarmente aperto i seggi per le votazioni. Da primi accertamenti sembrerebbe che gli ignoti si sarebbero introdotti da una finestra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire agli autori del fatto criminoso.