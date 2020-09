Al via l’anno scolastico: il 24 riaprono le scuole anche a Cerignola

«Quello che inizia è un anno scolastico particolare. Ci sono stati e ci potranno essere ancora problemi ma proprio per questo è necessaria la collaborazione attiva di tutte le componenti interessate: Comune, scuola e famiglie che debbono insieme sostenere questo sforzo per promuovere la nostra scuola. I Dirigenti scolastici hanno dovuto preoccuparsi di assicurare l’organizzazione didattica e logistica con l’applicazione delle misure relative al distanziamento, agli ingressi separati, ai dispositivi sanitari pur se l’arrivo dei nuovi banchi è tuttora in corso: hanno indubbiamente profuso un enorme impegno per preparare l’apertura dell’anno scolastico e di questo dobbiamo ringraziarli. Anche gli studenti e le loro famiglie quest’anno, oltre a preparare libri, quaderni, astucci, grembiuli e zaini, hanno una responsabilità in più: rispettare le regole sanitarie, un onere necessario per la salute di tutti.

Da parte del Comune l’attenzione al mondo della scuola è stata massima: in questi mesi c’è stato un lavoro costante, necessariamente complesso data la portata dei problemi da fronteggiare, per garantire il miglioramento degli edifici e tutto quanto poteva essere utile alla didattica». Così la dottoressa Adriana Sabato commenta l’avvio dell’anno scolastico nella Città di Cerignola.

Dal 24 settembre partirà il trasporto scolastico La sua organizzazione in un territorio articolato come quello del nostro Comune unito alla differenziazione marcata degli orari di entrata e di uscita, alla utilizzazione di un maggior numero di accessi decisi dai singoli Istituti scolastici è stato uno degli aspetti che ha avuto bisogno di una maggiore organizzazione da parte degli uffici competenti e sussiste un’ampia complessità nel raggiungere tutti i bisogni dei cittadini che ne usufruiscono.

Orientativamente dal 15 ottobre avrà inizio anche il servizio di ristorazione scolastica. La sua attivazione dovrà comunque tener conto della introduzione degli orari definitivi da parte delle diverse scuole, della necessità per la Ditta appaltatrice del servizio di predisporre un nuovo modo di somministrazione dei pasti e di ottenere la vidimazione del menù da parte della ASL. Infatti quest’anno i pasti saranno serviti in monoporzione o lunch box: modalità ritenuta preferibile da tutti i Dirigenti scolastici interessati. Pertanto il pasto consisterà in monoporzioni di primo, secondo e contorno termo sigillate oltre all’uso di bicchieri e posate usa e getta per poter mangiare.

Ovviamente le Ditte appaltatrici di tali servizi hanno garantito il rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria Covid-19. Sono praticamente ultimati i tanti cantieri di edilizia leggera relativi alle scuole cittadine. Restano da completare i piccoli lavori di manutenzione interna che saranno finiti entro novembre. Si tratta di lavori utili all’adeguamento degli spazi, interventi necessari ad accogliere gli studenti secondo le norme e le indicazioni previste dal Ministero e dalle autorità competenti per i quali il Comune ha impegnato circa 380.000 euro. In considerazione dell’importanza che la tecnologia digitale ha assunto per le scuole, nella maggior parte dei plessi scolastici è stata installata la fibra ottica per assicurare una connessione internet più potente, veloce e stabile a favore della didattica e degli uffici amministrativi. Inoltre si è riusciti a garantire anche quest’anno l’apertura del punto di erogazione del Centro provinciale Adulti 1 Foggia (CPIA): appresa a luglio l’indisponibilità dell’Istituto comprensivo “Di Vittorio – Padre Pio” a continuare ad ospitarli, gli spazi necessari sono stati reperiti presso il plesso della scuola secondaria di primo grado “Paolillo”. E infine…….buon anno scolastico a tutti!