L’Ares Flv Cerignola chiude il reparto bande con l’ingaggio di Savina Binetti

Ancora un ritocco per la Flv Cerignola, che aggiunge nella rosa la laterale Savina Binetti: per la giocatrice si tratta di un ritorno nella città ofantina, poiché ha visto nascere e ha militato nella Libera Virtus, costituendo uno dei pilastri delle incredibili prime vittorie di campionati e coppe del sestetto gialloblu. Il posto 4 ha risposto positivamente alla chiamata del ds Savino Belluna: molfettese, classe ‘88, con le doti di fermezza d’animo, determinazione, impegno rigoroso e tanta meticolosità, Binetti torna a Cerignola dopo sei anni trascorsi in formazioni baresi disputati tra serie B1 e serie B2. Voglia di sorprendere e sostenere il progetto della Ares Flv, ma soprattutto forte desiderio di riscatto dopo due infortuni abbastanza pesanti: ecco i propositi di Savina per la nuova stagione.

Queste le sue prime dichiarazioni, rilasciate ai canali social della società rossogialloblu: «Arrivo a Cerignola dopo due anni di stop, si può dire, con due operazioni pesanti una dietro l’altra. Arrivo in un ambiente che conosco, di altissimo livello. Personalmente so che non sarà semplice dopo il mio trascorso ma so anche che è l’ambiente giusto per tentare il tutto e per tutto, sia per la mia situazione personale che per raggiungere obiettivi importanti con le mie compagne e società. In bocca la lupo a noi». Con l’ingaggio dell’atleta 32enne, il mercato della Flv può dirsi chiuso: ora spazio solo alle preparazione e all’avvicinamento verso il campionato di B1, con la partenza fissata nel weekend del 7-8 novembre.