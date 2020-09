Vince Michele Emiliano (46,78%) su Raffaele Fitto (38,93%); Laricchia all’11,12%, Scalfarotto 1,6%. Si chiude così la competizione regionale con 17 candidati locali, con il centrodestra in ripresa ma frenato dal “remake” Fitto, con il Pd cerignolano spaccato che non arriva a 3mila voti (nel 2015 furono 6500 circa). Performance buone di Giannatempo e Cicolella che nell’intera provincia raccolgono più di 3800 voti uno e più di 4000 voti l’altra – l’azzurro meglio in città, la dem meglio fuori provincia -. Cicolella dai primi conteggi dei seggi risulterebbe terza in Capitanata e secondo Eligendo (elezioni.interno.gov.it) eletta in consiglio regionale. Al voto sono andati il 44,91% degli aventi diritto, circa 20mila persone.

CENTRODESTRA IN SALITA E’ in salita il risultato del centrodestra che su Cerignola raccoglie – nonostante la sconfitta – ben 7834 preferenze (41,30%). Quasi 6700 voti tra FdI, Lega e FI: il doppio rispetto al 2015. In aggiunta la ritrovata leadership di Antonio Giannatempo, mister preferenze a Cerignola capace di preparare il terreno per le prossime comunali. Oltre ai 2618 voti del ginecologo in città, ha raccolto 571 voti Marco Trombetta della Lega (1571 in tutto). Proprio i salviniani si sono divisi tra Trombetta e il foggiano Joseph Splendido (418 voti). In Forza Italia Tea Demonte mette insieme 479 voti, in tandem con Giandiego Gatta (554). Per l’Udc Giuseppina Magnifico raccoglie 123 voti.

CENTROSINISTRA: BENE CICOLELLA MALE IL PD Bene Teresa Cicolella, alla sua prima avventura in una competizione regionale. Con 1712 voti l’ex-consigliera raccoglie un buon risultato in città, considerata la frattura nel circolo cerignolano che dimezza i voti rispetto al 2015. Va meglio fuori, dove, sostenuta da Raffaele Piemontese, raccoglie più di 2mila preferenze (4011 in tutto). Dai primi calcoli risulterebbe eletta: questa sarebbe la buona notizia del giorno. A sostegno di Michele Emiliano c’è anche l’ex-vice Sindaco Rino Pezzano nella lista CON: l’ex-Pd raccoglie 1284 voti a Cerignola, mille in più nel resto della provincia. Risultato soddisfacente anche per Michele Romano con 570 preferenze (più di 700 totali in Capitanata). I Popolari per Emiliano vedono Claudio Dilernia a 198 voti. Michele Buttiglione del Partito Animalista è a 65 voti. Nella lista “Senso Civico” Francesco Disanto 303 voti, Angelica D’Aprile 240, Marella Reitani 353. Per Puglia Verde e Solidale sono 82 le preferenze a Gerardo Virgilio.

CINQUE STELLE E ALTRI A fronte di un risultato non troppo esaltante per il movimento grillino e per Antonella Laricchia, la candidata locale Lucia Lenoci (Puglia Futura) colleziona 161 preferenze. In Lavoro Ambiente Costituzione Savino Franzi prende 46 voti. Per Scalfarotto Presidente Massimo Mansi raccoglie appena 74 voti; nel medesimo schieramento Giovanni Dipinto (Futuro Verde) si ferma a 11.

I dati riportati sono rilevati da ELIGENDO