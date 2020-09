La bella notizia in una comunità mortificata

Cerignola, comunità mortificata poco meno di un anno fa dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, può rinascere. Può. Perché Teresa Cicolella, eletta nella giornata di ieri consigliere regionale, è cerignolana e arriva da quattro anni di consiglio comunale, di opposizione all’amministrazione Metta con tutti gli amici – compagni forse non si può più dire – del centrosinistra.

Cerignola, città dai mille problemi (soprattutto sul fronte legalità, ndr) aveva bisogno ed ha bisogno di essere rappresentata in consiglio regionale. Dopo le esperienze – anche in giunta – di Roberto Ruocco ed Elena Gentile – dal 2014 Cerignola era rimasta tagliata fuori. E ci voleva qualcuno che facesse sentire forti le istanze di questo territorio a Bari. Cerignola è punto di snodo di due autostrade, è la porta d’ingresso e d’uscita della Puglia. Un agro vastissimo, una storia gloriosa di lotte, un tessuto agroindustriale ed economico invidiabile. Da qui dovrà partire Teresa Cicolella, che pare avere le idee abbastanza chiare sul da farsi. E poi la sanità, l’ospedale, i servizi essenziali per i cittadini. In ultimo, ma non per ultimo, la legalità. Questa città ha bisogno di tornare a sentirsi porto sicuro ed attrattivo per investimenti. Dunque un Commissariato di primo livello, per presidiare e difendere questa terra da chi quotidianamente ne svilisce anche le porzioni sane. E ancora l’ambiente, i rifiuti, i roghi.

C’è tanto da fare e Teresa Cicolella ha una grande responsabilità: far risorgere una comunità troppo spesso mortificata. Non solo dal commissariamento, ma anche da una politica dell’insulto, della calunnia, della contrapposizione a tutti i costi. Costruire ponti per le prossime elezioni amministrative, consolidare il bottino del centrosinistra e metterlo a valore. Ritrovare, oltre i nomi e le persone, quell’Unità che può solo far bene alla città.

In questa tornata elettorale non era semplice riuscire a far risultato. A sinistra il gran numero di candidati non ha certo agevolato la Cicolella, sostenuta da un partito a metà, che invece ha lavorato a testa bassa, macinando chilometri e capitalizzando contatti, incontri, connessioni con gli altri circoli di Capitanata. Teresa Cicolella ce l’ha fatta. E con lei l’intera città, al di là della croce su questo o quel simbolo. Che sia questo autunno l’inizio di una nuova primavera? Che sia la bella notizia in una comunità mortificata?