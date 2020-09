La Marconi rimanda l’apertura. Si comincia il prossimo 28 settembre

A seguito della richiesta di rinvio apertura – giunta solo questa mattina – del Circolo “Marconi” al Comune di Cerignola, con Ordinanza la Commissione ha concesso l’avvio delle attività didattiche al 28 settembre per il suddetto istituto. «Si avvisa che la Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G. Marconi” ha chiesto in data odierna, 23 settembre 2020, di posticipare l’apertura della scuola al 28/09/2020 – si legge sul sito dell’Ente -. Il posticipo è stato autorizzato in virtù di quanto riportato nell’allegata ordinanza».

«A seguito della richiesta inviata dal dirigente scolastico della Marconi Prof.ssa Angela Maria Anna D’ ARIENZO, si comunica che l’ufficio manutenzioni ha provveduto ad eseguire tutti i lavori previsti e richiesti per l’adeguamento degli spazi a seguito dell’ emergenza covid-19 entro i termini prestabiliti, fatta eccezione per quelli relativi alla conversione dell’ aula magna del plesso A. Moro, a causa della carenza del materiale specifico necessario per tali lavori e che comunque saranno ultimata entro e non oltre il 24 c.m.». Dunque il circolo ritarderà l’apertura ma a quanto pare si tratta di questioni organizzative, considerato che i lavori, ad eccezione della palestra, paiono conclusi. «Per i lavori relativi al plesso della Marconi richiesti in via informale il 14 settembre 2020, (demolizioni divisori aule) non sono ancora pervenute da parte del Dirigente scolastico le planimetrie dove si evince le modifiche da apportare, senza le quali, l’ufficio non può provvedere a verificarne la fattibilità sia economica che tecnica» si specifica nella comunicazione allegata. Tuttavia da Palazzo di Città è arrivato l’ok – ord. 27/CS – al posticipo dell’apertura per i plessi Aldo Moro e Marconi.