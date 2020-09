Audace Cerignola, ingaggiato il portiere classe 2001 Stefano Carriero

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento del portiere Stefano Carriero. Classe 2001, nella passata stagione ha difeso la porta della Primavera del Benevento, club che ha conseguito una nuova promozione in serie A. Muove i primi passi nelle giovanili del Martina per poi finire subito nelle mire del Benevento che decide di acquisirne le prestazioni. Per lui anche una breve parentesi a Taranto (serie D). L’estremo difensore sarà a disposizione di mister Michele Pazienza per il debutto in campionato in calendario domenica 27 settembre al “Monterisi” contro il Team Altamura.

