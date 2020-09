Cerignola, la Polizia di Stato rinviene auto e componenti rubate

Nella mattinata del 22 settembre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola, nel corso di specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, in un tratturo della periferia di Cerignola, hanno rinvenuto all’interno di un piazzale due autovetture, parzialmente smontate, una Range Rover ed un’Audi A3, di cui una oggetto di furto.

Dopo un accurato controllo della zona, i poliziotti rinvenivano occultati da teli, tre blocchi motore e tredici centraline appartenenti molto probabilmente ad autovetture rubate; inoltre venivano rinvenuti diversi arnesi per lo scasso; tenaglie, martelli, pinze, un avviatore elettrico, una tronchese, oltre ad una targa rubata. Sono in corso gli accertamenti tecnici sui componenti provvisti di identificativo, per risalire alle auto di appartenenza. Nella stessa giornata, Agenti del predetto Commissariato hanno rinvenuto un’auto appena rubata una Renault Kadjar che è stata affidata in custodia ad una ditta per la successiva restituzione al proprietario.

Questo slideshow richiede JavaScript.