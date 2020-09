Cerignola, in gialloblu i 22enni difensori Pertosa e Acampora

Doppia operazione in entrata ufficializzata nella giornata di oggi dall’Audace Cerignola, che ha comunicato il tesseramento dei difensori Alessio Pertosa e Piersilvio Acampora. Pertosa, classe 1998, jolly difensivo, è cresciuto calcisticamente nelle fila del Foggia dove disputa tutta la trafila delle giovanili. Lo scorso anno, in serie D, non sono mancate alcune presenze con i rossoneri. Acampora, classe 1998, nativo di Napoli, è un centrale di difesa. Già tanta esperienza alle spalle per lui: è reduce da tre stagioni consecutive in serie C con la maglia della Paganese (31 presenze, 1 gol). Cresciuto nelle fila del club campano Acampora ha anche disputato, nella stagione 2016/17, un campionato Primavera con lo Spezia.

