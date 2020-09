106° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, le iniziative dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti-Migrantes

Appuntamento, domani, domenica, 27 settembre 2020, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Addolorata – la Chiesa Madre – di Orta Nova, dove il vescovo Luigi Renna presiederà la celebrazione eucaristica per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2020, guidata dal tema “Come Gesù, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni”, promossa dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Nella sua ultima lettera pastorale – “La via della speranza. Per non ricominciare allo stesso modo” – il Vescovo invita ad affidare il cammino diocesano alla Vergine Santissima, sollievo dei migranti e a guardare con rinnovata speranza il percorso comune da compiere alla scoperta dei segni dei tempi: “Mentre i giorni che ci aspettano – scrive mons. Renna – sono ancora incerti a causa dell’imperversare del Covid-19 in tutto il mondo, noi guardiamo con speranza al futuro, consapevoli che non bisogna ignorare la criticità di questo momento storico, ma che allo stesso tempo bisogna camminare, fare i passi giusti, soprattutto percorrere insieme la stessa strada”.

Sollecitato dal magistero episcopale, che echeggia le indicazioni fornite da papa Francesco nel “Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno – dove si legge che occorre “Conoscere per comprendere, […] farsi prossimo per servire, […] ascoltare per riconciliarsi, […] condividere per crescere, […] coinvolgere per promuovere” – l’Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti e dei Rifugiati-Migrantes, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano Missionario-Missio e con il supporto dell’Associazione “San Giuseppe” Onlus di Cerignola, mercoledì, 14 ottobre 2020, alle ore 18,30, inaugurerà il “Laboratorio delle Migrazioni”, ubicato nei locali del Seminario Vescovile di Cerignola. Non si tratta di uno sportello informativo o caritativo, bensì di uno spazio di studio e di approfondimento, di formazione e di informazione rivolto agli operatori e a quanti sono interessati ad approfondire le tematiche migratorie.

La giornata inaugurale, dedicata alla riflessione e alla testimonianza, si aprirà con la visione del docufilm “Sfollati”; al termine, in collegamento da Roma, il dott. Simone Varisco presenterà il suo volume sulla storia delle giornate mondiali del migrante e del rifugiato. A seguire, la riflessione del vescovo Renna sul Messaggio del Papa per la Giornata sul tema “Come Gesù, costretti a fuggire” e la presentazione delle finalità e delle attività del laboratorio che – tra l’altro – prevedono un cineforum itinerante nel primo venerdì del mese e un corso di formazione sulla prevenzione degli abusi sui minori nell’ultimo venerdì del mese a partire da novembre. Sarà, quindi, illustrato il volto europeo del Laboratorio delle Migrazioni attraverso il lavoro svolto dell’Associazione a sostegno della realtà locale.

Invocazione

Madre, il tuo volto è Sollievo dei migranti:/lo è stato per la nostra gente partita anni fa,/che nelle valigie di cartone,/verso Torino, Milano, la Germania,/ha portato anche l’immagine del tuo dolce volto, davanti al quale da bambini,/a Cerignola, ad Ascoli Satriano,/nei Cinque Reali Siti,/a Candela e Rocchetta Sant’Antonio,/abbiamo balbettato “Ave Maria”./Grazie per la consolazione/che hai dato ai nostri emigrati./Ora facci più sensibili a coloro/che sbarcano sui nostri lidi/in cerca di pane e futuro;/sii sollievo per le madri che li lasciano partire perché non muoiano di fame e di guerra./Dalla nostra capacità di essere con te,/loro sollievo, noi capiremo che abbiamo imparato la lezione della storia. E quella del Vangelo. Madre Santissima, aiutaci a guarire,/aiutaci ad aprire un varco nelle nostre vite,/nelle nostre città,/allo Spirito che rinnova/la faccia della terra e la ricrea!/Così sia”.

