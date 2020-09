Audace Cerignola, quasi sette mesi dopo si riparte: domani debutto con il Team Altamura

A quasi sette mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale disputata, prima che il lockdown dovuto al Coronavirus interrompesse definitivamente la stagione 2019/20 in serie D, scocca l’ora del ritorno in campo per l’Audace Cerignola. Domani al “Monterisi” il debutto nell’edizione 2020/21 della quarta serie, con gli ofantini che ospitano il Team Altamura nel primo di numerosi derby stagionali. Sarà un Cerignola rivoluzionato quello che andrà ad affrontare il massimo torneo dilettantistico, a cominciare dal passaggio di consegne al vertice della società, con la famiglia Grieco che ha ceduto il testimone a Luigi Caterino. Cambio di registro anche sul fronte squadra: il ds Di Toro ha allestito un organico senza i nomi altisonanti delle passate annate, ma gli obiettivi restano sempre ambiziosi a detta della società, con la squadra che deve lottare e rendere cara la pelle ogni domenica e con qualunque avversario. Nuovo anche il tecnico: salutato Vincenzo Feola accasatosi al Casarano, è Michele Pazienza il condottiero di un gruppo che si propone di mettersi in luce ed emergere, con fame e determinazione dalle parti nobili della classifica. Con il mercato ancora aperto per poco più di una settimana, al momento in casa gialloblu le maggiori operazioni in entrata hanno riguardato gli arrivi di Esposito, Amabile, Allegrini, Leonetti, Tedesco, Silletti, Conti, Monopoli, Achik e Acampora fra gli altri. In aggiunta alcuni giovani, i quali vanno ad aggiungersi alle conferme importanti e solide di elementi quali Russo, De Cristofaro, Tricarico, Caiazza e Syku. I restanti giorni per le trattative saranno impiegati per assicurare un’altra pedina in avanti al mister sanseverese, con i nomi di Tortori ed El Ouazni in ballottaggio per indossare la maglia cerignolana.

Dopo aver sostenuto le consuete amichevoli precampionato, da domani si fa sul serio, anche se Pazienza dovrà fare i conti con alcune assenze: infortunati Tricarico, Syku e Palumbo, c’è da annotare anche l’indisponibilità di Leonetti causa una squalifica precedente da scontare. Per ciò che concerne la formazione da schierare, probabilmente si andrà verso la conferma dell’undici sceso in campo nell’ultimo test disputato domenica scorsa a Campobasso: in avanti Tedesco (ex di turno) sarà supportato da Monopoli e Achik, Allegrini e Silletti a guidare la difesa ed Esposito e De Cristofaro ad orchestrare la mediana.

Il Team Altamura, dopo un rendimento altalenante nello scorso torneo, si candida ad un ruolo più consistente: da pochi giorni è tornato in panchina Alessandro Monticciolo, rilevando Pasquale De Candia inizialmente scelto per guidare i murgiani. La campagna acquisti vede nell’ingaggio di Carlos “Turu” Biason il pezzo pregiato, cui si aggiungono Langone, Lanzolla, Emmanuele Tedesco e Palmisano per citarne alcuni, oltre alla conferma di pilastri quali Guadalupi, Croce e Casiello.

Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Maccarini della sezione di Arezzo. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Teleregione, canale 14 del digitale terrestre.