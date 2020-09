Tre misure cautelari per due persone di Cerignola e 66enne di Trinitapoli

Nella giornata del 24 settembre u.s., Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola eseguivano ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, a carico di L.C. 48enne di Cerignola. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. In particolare, nel mese di novembre 2019, Agenti del Commissariato rinvenivano un furgone rubato nello stesso giorno a Foggia, ancora in fase di smontaggio, all’interno di un’azienda di commercializzazione di ricambi di veicoli. Da accertamenti è emerso che l’azienda è riconducibile a L.C. 48enne pregiudicato di Cerignola e, pertanto, è stato emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione in concorso con ignoti e nello svolgimento dell’attività professionale di commercializzazione di ricambi di veicoli.

Nella mattinata di ieri, è stata eseguita ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, a carico di C.R. 43enne di Cerignola, sorvegliato speciale della P:S.. Nello scorso mese di luglio, all’interno di un’area di servizio della S.S. 16 bis in territorio di Foggia, veniva perpetrato il furto di un semirimorchio. Il giorno successivo a quello del furto, uno dei proprietari del semirimorchio, notava la presenza dello stesso all’interno di un autoparco di Cerignola ed allertava il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’attività svolta nell’immediatezza permetteva di individuare l’odierno arrestato quale autore del furto, stante l’accertato breve lasso di tempo intercorso dal furto del veicolo al deposito dello stesso presso l’autoparco di Cerignola. La tesi investigativa veniva sposata dalla competente A.G. che emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato a carico di C.R..

Infine, è stata data esecuzione all’ordinanza applicativa dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. a carico di G.B. 66enne di Trinitapoli che, nello scorso mese di giugno, fu sorpreso, in Trinitapoli, a bordo di un’autovettura, con una pistola legalmente detenuta, ma portata all’esterno dell’abitazione abusivamente, con colpo in canna inserito e riposta sul sedile anteriore lato passeggero.