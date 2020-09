Il Cerignola rimonta due reti al Team Altamura: finisce in parità il match d’esordio

Termina con la divisione della posta e due gol per parte la sfida fra Audace Cerignola e Team Altamura, valida per la prima giornata della serie D 2020/21: gagliarda e ottima la reazione dei padroni di casa, che hanno perfino sfiorato la rete del sorpasso. Un punto tuttavia da accogliere con favore, visto il doppio vantaggio in cui si erano trovati gli avversari. Pazienza schiera il 3-5-2 e ben sei under dal 1′: davanti a Fares in difesa il trio Silletti-Allegrini-Pertosa; Alfarano e Russo sulle corsie laterali della mediana e in mezzo Muscatiello, Esposito e De Cristofaro; attacco composto da Achik e Tedesco. Modulo speculare per Monticciolo, il quale consegna le chiavi della prima linea a Croce e all’under Tedesco, con Biason e Guadalupi fari a centrocampo. E’ buona la partenza degli ofantini, che collezionano qualche calcio d’angolo e punizioni interessanti, stazionando stabilmente nella metà campo avversa. Tuttavia, un appoggio errato consente ai murgiani di imbastire un rapidissimo contropiede, con Biason a rifinire per la stoccata vincente di Lorenzo: Fares fulminato e Altamura avanti. Combinazione sulla sinistra Guadalupi-Casiello, la difesa padrona di casa libera, poi Achik cerca la magia direttamente da corner, palla non molto alta sulla traversa. Altro episodio clou alla mezzora: il Cerignola non riesce a spazzare l’area, Alfarano interviene fallosamente su Croce e l’arbitro indica la massima punizione. Guadalupi trasforma, seppur Fares intuisca e tocchi la battuta, non tanto quanto serviva per negare il raddoppio agli ospiti. Negli ultimi minuti della prima frazione, l’Audace accelera i ritmi e si fa vedere dalle parti di Bozzi: Alfarano serve Tedesco, la cui conclusione però è alta; il numero uno biancorosso invece blocca sicuro sul destro insidioso di Achik. Proprio poco prima dell’intervallo, i gialloblu accorciano: dalla bandierina Achik, Esposito di testa deposita in fondo al sacco per una rete che lascia aperti i giochi nella ripresa.

Il secondo tempo si apre con un azione da moviola su Alfarano, che va giù in area di rigore: per il signor Maccarini di Arezzo è simulazione del cerignolano. L’undici locale tiene il possesso, ma non riesce a scardinare la retroguardia barese e le annotazioni sul taccuino latitano. Pazienza così getta nella mischia Monopoli e Colucci per Alfarano e Muscatiello: i cambi portano subito fortuna, perché al minuto 75 Achik si conferma implacabile uomo assist sulle palle da fermo. La punizione dell’italomarocchino trova puntuale all’appuntamento col gol Tedesco, a segno col più classico gol dell’ex: 2-2 e Cerignola che adesso crede nel portare a casa il bottino pieno. Achik non corona con la rete per una questione di centimetri una prestazione di livello: il suo destro da fuoriarea lambisce soltanto il montante alla destra di Bozzi. L’unica opportunità del Team Altamura nella seconda metà di gara giunge al 91′: Croce fa venire i brividi alle “cicogne”, girando di poco sul fondo un cross dalla sinistra.

L’Audace comincia la stagione con un punto, facendo presagire quali saranno le caratteristiche della squadra: sudore, lotta, pressing e carattere. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità nell’ultima settimana di mercato per consolidare ulteriormente l’organico, domenica in calendario il secondo derby consecutivo in casa della Fidelis Andria, oggi corsara in casa del Bitonto.

AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA 2-2

Audace Cerignola (3-5-2): Fares, Silletti, Allegrini, Pertosa, Alfarano (73′ Monopoli), Muscatiello (73′ Colucci), De Cristofaro, Esposito (84′ Conti), Russo L., Achik (94′ Amabile), Tedesco G. (84′ Mentana). A disposizione: Chironi, Conticchio, Acampora, Barrasso. Allenatore: Michele Pazienza.

Team Altamura (3-5-2): Bozzi, Errico (58′ Langone), Lanzolla, Russo F., Avantaggiato (54′ Terrevoli), Biason, Lucchese (85′ Tedesco E.), Guadalupi (58′ Cannito), Casiello, Croce, Lorenzo. A disposizione: Donini, Scarimbolo, Ansani, Francia, Garofalo. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

Reti: 7′ Lorenzo, 31′ Guadalupi (rig.), 47′ pt Esposito (AC), 75′ Tedesco G. (AC).

Ammoniti: Achik, Alfarano, Colucci, Pertosa, Monopoli (AC); Errico, Russo F., Lanzolla, Langone, Lorenzo, Tedesco E. (TA).

Angoli: 5-3. Fuorigioco: 11-1. Recuperi: 2′ pt, 6′ st.

Arbitro: Maccarini (Arezzo). Assistenti: Castaldo (Frattamaggiore)-Maione (Nola).