Cerignola, riparte la scuola ma non si placano le polemiche

Cerignola è ripartita, scolasticamente parlando, lo scorso 24 settembre. Un rientro in sicurezza, con distanziamento e accessi regolati alle scuole. Seppure ogni plesso si è organizzato secondo le proprie esigenze, un po’ tutti hanno provato ad evitare l’ingresso contemporaneo distribuendo le classi su più orari. A complicare la mancanza in aula di ancora molti insegnanti. Una questione che non dipende direttamente dalle scuole ma dalle nomine dell’UST, nomine che stanno avendo luogo proprio in queste ore.

AL VIA OGGI LA MARCONI Ritardi hanno riguardato il circolo didattico “Marconi” che ha dato il via a questo anno scolastico nella giornata di oggi. Questo senza non troppe polemiche da parte dei genitori, che lamentano forte disorganizzazione. Un rinvio richiesto ad un giorno dal via che non ha di fatto placato il disappunto delle mamme. Alla base vi sarebbero questioni riguardanti gli spazi e dunque disagi per diverse classi che rischiano la scissione in due. Mentre si attendono risposte, nella giornata di oggi diversi alunni non sono entrati in aula.

LE MASCHERINE… BASTERANNO? C’è da chiedersi se le mascherine basteranno lungo tutto il corso dell’anno. Seppure alle scuole sono state già fornite dal Commissario per l’Emergenza Arcuri, i numeri garantiscono il fabbisogno per qualche settimana. Le 168mila mascherine inviate in tutto agli istituti di Cerignola potrebbero infatti finire in fretta se si considerano i numeri degli alunni. «L’Italia è l’unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per studentesse, studenti e personale scolastico. Aiutateci a diffondere questo messaggio per informare correttamente tutte le famiglie» si legge in una nota di viale di Trastevere. Nonostante tutto sono molte le famiglie e i dirigenti scolastici preoccupati che nelle prossime settimane possano mancare le mascherine.

LO SCIENTIFICO IN DDI DUE SETTIMANE «Si comunica che a partire da lunedì 28 settembre e presumibilmente fino al 10 ottobre p.v. tutte le classi (sede centrale, sede “A.Righi”, sede ITC) svolgeranno le attività didattiche a distanza (DDI esclusiva),per la realizzazione dei lavori di edilizia leggera del PON-FESR Avviso n. 13194 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19». Questa la nota con la quale la scuola ha annunciato le lezioni online. Anche per lo Scientifico, sui social molti genitori hanno polemizzato su tale scelta.

Ripartenza non troppo sul velluto, ma comunque ripartenza. Era questo l’essenziale. E dunque permettere agli alunni di rientrare in classe e di affrontare in sicurezza un anno diverso dai tanti trascorsi tra i banchi di scuola.