Criminalità, roghi e Lagrimaro: il Luogotente Catino del NOE fa il punto sull’inquinamento a Cerignola

Differenziare, collaborare e denunciare. Si può riassumere in queste tre parole l’intervento del Maresciallo Luigi Catino, Luogotenente del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Bari che, ospite di un convegno organizzato dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano lo scorso sabato, ha affrontato i temi relativi alle problematiche ambientali che attanagliano la nostra città.

RIFIUTI E CRIMINALITA’: GLI AFFARI DEI CAMPANI IN CAPITANATA Una di queste è il pericoloso binomio criminalità-rifiuti. A tal proposito, Catino spiega come il foggiano sia ormai da tempo nel mirino di organizzazioni e personaggi della Campania che si arricchiscono col business dello smaltimento illegale: «La provincia di Foggia subisce l’influenza e la vicinanza con una regione dove la gestione dei rifiuti non è affatto trasparente. La Capitanata ha ospitato delinquenti che preferiscono venire a smaltire i loro rifiuti in campagna o in cave abbandonate. Le operazioni ‘Black River’ e ‘Black Land’, che ha interessato anche Cerignola, ne sono la dimostrazione». I numeri di questo fenomeno criminale sono preoccupanti: «Grazie alle nostre indagini sono state scoperte 350.000 tonnellate di rifiuti speciali sotterrati in quest’area. Più questo materiale rimane sotto terra, più le falde acquifere si inquinano e aumenta il rischio dell’insorgere di malattie».

ROGHI NOTTURNI E CANALE LAGRIMARO: DUE FERITE DA SANARE Massima attenzione anche sulla questione roghi tossici che ormai da anni, con pesanti esalazioni e fumi intensi, inquinano l’aria di Cerignola specialmente nelle ore notturne: «Sono causati dalla combustione di rifiuti plastici che alcuni contadini hanno accumulato nel tempo e che questi bruciano per smaltirli. Alcune volte la condotta è dolosa, ma capita molto spesso che gli agricoltori agiscano per retaggio culturale e scarsa conoscenza delle problematiche ambientali». L’invito del Maresciallo è quello di segnalare i focolai: «Solo così possiamo intervenire tempestivamente, bloccando le condotte nocive e procedendo alla bonificazione». L’incontro è pure occasione per fare il punto sull’indagine sul canale Lagrimaro, anche a fronte della presenza in platea di imprenditori del settore o operanti proprio nella zona industriale: «Il problema del Lagrimaro è che li venivano scaricate acque produttive anziché acqua piovana. Questi scarti sono estremamente pericolosi perché, invece di seguire un loro percorso verso il depuratore, finivano direttamente a mare. Abbiamo potuto constatare che molti imprenditori che sversavano le acque di lavorazione nella fogna bianca non erano a conoscenza di questa differenza. Altri invece ne erano perfettamente consapevoli». «Per di più – prosegue Catino – la fogna bianca dove tanti scaricavano non ha nemmeno le autorizzazioni del Consorzio di bonifica per portare le acque nel canale gestito dal Consorzio stesso. Dispiace che siano coinvolti tanti imprenditori, ma il nostro intervento serve solo a porre fine a un problema molto serio e nocivo per la salute».

RACCOLTA DIFFERENZIATA: UNA SFIDA PER SCONFIGGERE LA CRIMINALITA’ Il Luogotente Catino rivolge poi un’ulteriore appello alla cittadinanza che, a partire dal prossimo 4 ottobre, inizierà ad usufruire del servizio di raccolta differenziata: «E’ importante che i rifiuti vengano divisi correttamente perché ogni parte del rifiuto necessita di un trattamento apposito. Se questo percorso non avviene per vie regolari, la criminalità si fa carico dei costi ma anche e soprattutto dei lauti profitti che derivano da questo settore».