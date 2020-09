Di Schiena, Palladino, Mansi: tre ragazze made in Cerignola per l’Ares Flv

Con l’annuncio di tre giocatrici, tutte “made in Cerignola”, l’Ares Flv definisce nella sua interezza l’organico che andrà ad affrontare il prossimo campionato di serie B1. La società ofantina ha infatti confermato Noemi Di Schiena e Grazia Palladino, salutando nel contempo il ritorno a casa di Francesca Mansi. Classe 2001, Di Schiena da diverse stagioni fa parte della rosa della prima squadra e, come già avvenuto anche lo scorso anno, sarà uno dei pilastri della formazione di serie D. Fiducia rinnovata per il libero che ha effettuato tutta la trafila delle giovanili: «Dopo tanta attesa e dopo un campionato lasciato a metà per via del covid-19 finalmente si torna in campo. L’emozione di riprendere è tanta, ritrovarmi con la squadra quest’anno sarà ancora più speciale. Non vedo l’ora di mettermi di nuovo alla prova e dare il meglio di me. Forza Flv, io sono pronta». Altra pedina proveniente dal settore giovanile cerignolano è Grazia Palladino, laterale classe 2002: «Sono contentissima di essere stata riconfermata in questo ambizioso progetto, la Flv mi ha visto crescere e la considero come una seconda casa. Darò il massimo per crescere e per la squadra…non vedo l’ora di iniziare!». Anche per Palladino ci sarà il doppio impegno con la serie D: in comune con la compagna Di Schiena già alcune presenze nella terza serie nazionale, malgrado la giovanissima età.

Torna a Cerignola invece Francesca Mansi, reduce dalle molto positive esperienze di Foggia (prima in D e poi in C): la 18enne va a chiudere il reparto delle centrali, assieme a Neriotti e Montechiarini. Dopo tre anni di gavetta, il rientro alla base, e pure per lei un posto nel sestetto che affronterà la serie D. Impressioni più che positive per Mansi, che dice ai canali ufficiali social della Flv: «Sono molto contenta di ritornare a casa mia e di giocare per una società a cui tengo molto. Felicissima di giocare qui con i colori della mia città dopo tre anni trascorsi fuori, un onore per me stare in prima squadra e soprattutto avendo a fianco un grande allenatore e delle compagne di squadra che fin da subito mi hanno accolto benissimo e da cui posso sicuramente imparare tanto. Ringrazio inoltre la società per avermi dato fiducia». Tre ragazze che con costanza, lavoro ed abnegazione continuano a fare progressi e a meritarsi le chance di poter crescere ulteriormente a stretto contatto con compagne di squadra esperte e pronte a fornire i giusti consigli. La preparazione agli ordini di coach Breviglieri intanto prosegue, in vista della partenza del campionato fissata nel weekend del 7-8 novembre.

