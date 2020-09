Indagine per concussione, chiesta l’archiviazione per Carlo Dercole

L’indagine della Procura di Foggia su appalti e sponsorizzazioni sportive che vede coinvolti l’ex Sindaco Franco Metta e altri amministratori della giunta sciolta un anno fa per infiltrazioni mafiose giunge ad un primo punto di svolta. I Pubblici Ministeri hanno infatti chiesto l’archiviazione per l’ex Assessore alle Politiche Giovanili e Sport Carlo Dercole, che ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook: “Da 26 mesi ero indagato per concussione perchè qualcuno ha provato a dimostrare che il mio interesse per tutte le Associazioni Sportive non fosse genuino, ma obbligavo gli imprenditori a sponsorizzare queste ultime per un mio ritorno personale”, dice Dercole che nel post non nasconde l’amarezza per la vicenda vissuta, ma rilancia per il futuro: “Vorrei dire tante cose in merito, ma per il momento preferisco restare in silenzio. Ho amministrato la mia città con dedizione, passione, amore ed onestà. E se mi darete nuovamente fiducia vorrei continuare il mio lavoro il prossimo anno, nonostante tutto non mi è passata la voglia di lavorare per questa città”.

La Guardia di Finanza, coordinata dai PM Enrico Infante e Marco Gambardella, ha condotto una lunga indagine su un’ipotesi di concussione (delitto contro la Pubblica Amministrazione disciplinato dall’ art.317 c.p.) nella quale, oltre a Carlo Dercole, risultano coinvolti altri dirigenti comunali ed ex amministratori, tra cui anche l’ex Sindaco Franco Metta, per il quale, verosimilmente nei prossimi giorni, si scoprirà se verrà chiesta l’archiviazione o al contrario il rinvio a giudizio. Ad agosto infatti il GIP del Tribunale di Foggia aveva negato l’ulteriore richiesta di proroga delle indagini avanzata dalla Procura di Foggia chiedendo ai magistrati di determinarsi sul caso.

Nei giorni scorsi l’ex missino si era duramente scagliato nel corso di una delle sue trasmissioni radio si era duramente scagliato contro i due magistrati accusandoli di fare un uso distorto delle indagini per ottenere visibilità mediatica e condizionare l’azione politica. Le esternazioni di Metta hanno suscitato la dura reazione dell’ANM Bari che nel difendere i colleghi ha chiesto che venissero presi provvedimenti disciplinari nei confronti del penalista cerignolano.