Cinghiali all’Agrario. La scuola lancia l’allarme

«Nell’azienda dell’Istituto Agrario Pavoncelli i cinghiali ormai sono di casa e possono muoversi verso il centro abitato creando problemi di sicurezza ai cittadini». A denunciarlo è lo storico istituto cerignolano attraverso i propri canali social.

«Quella dei cinghiali è un’emergenza nota da anni, ma mancano i dati reali su consistenza della popolazione, distribuzione, danni all’agricoltura – dicono dalla scuola – . Con lo spopolamento delle montagne sta aumentando in questi anni la fauna selvatica che fatica a trovare un equilibrio naturale, vista la carenza di predatori con notevole moltiplicazione di alcune specie, come i cinghiali, che hanno alti tassi di riproduzione. Gli unici predatori sono i cacciatori e allora la gestione dei cinghiali diventa di competenza della Regione e delle Province nell’ambito della gestione faunistico venatoria, ma è auspicabile un Decreto che faciliti il coinvolgimento degli agricoltori nella gestione delle catture e favorisca la promozione di filiere per la commercializzazione e trasformazione delle carni in modo legale. Il decreto dovrebbe essere concertato dal Ministero politiche agricole e dal ministero Ambiente insieme alla conferenza delle Regioni e prevedere la possibilità per gli agricoltori che gestiscono le catture di trattenere e commercializzare gli esemplari catturati a parziale compenso del servizio fornito per il controllo».

A questo si aggiunge il pericolo per chi frequenta quotidianamente il circuito podistico attiguo alla scuola. Anche lungo via Tiroasegno e via San Marzo sono infatti stati avvistati dei cinghiali.

