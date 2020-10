L’ex-Ds Degli Esposti al Corriere: «grande rispetto per il Cerignola e per la città»

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport l’ex-Ds dell’Audace Cerignola Alessandro Degli Esposti racconta, in un’intervista, le ragioni del suo addio al Bitonto. Non solo la mancata serie C, lo scandalo della combine tra la squadra barese e il Picerno, ma anche questioni legate al suo passato a Cerignola.

Ha replicato così il pupillo di Daniele Faggiano quando gli è stato chiesto in che misura ha influito, sulla scelta di abbandonare, il suo passato a Cerignola, società che di fatto è stata penalizzata dalla combine col Picerno. «Quando si prende una decisione del genere – ha detto l’ex-Ds – sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione. In primis sicuramente il rispetto verso la mia persona e verso la mia professionalità. E’ evidente che il mio passato a Cerignola e il rispetto che nutro per la società e la città, hanno avuto un ruolo di rilievo sulla scelta».

Una dichiarazione che di certo farà breccia nel cuore del tifo gialloblù, che ha nutrito stima per Degli Esposti, considerato dalla piazza “vero” professionista. La storia che avvolge la gara tra Picerno e Bitonto ha dunque negato la serie C al Cerignola ma, ironia della sorte, ha anche negato per due volte la serie C a Degli Esposti. «Ad oggi penso proprio di si – afferma -, ma voglio pensare che tutto faccia parte di un percorso e magari quello che mi è stato tolto in passato, possa ritornarmi in futuro». Pensiero comune e identico per gli appassionati di calcio a Cerignola, che, sempre ad un passo dall’obiettivo, non riescono ancora ad esibirsi sul palcoscenico dei professionisti e attendono che arrivi – si spera presto – il momento dell’Audace Cerignola.