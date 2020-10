L’esterno d’attacco Ignazio Battista firma per il Cerignola

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Ignazio Battista. Classe 1997, esterno d’attacco, nell’ultima stagione si è diviso tra Gubbio e Vibonese in serie C totalizzando 10 presenze. Nonostante la giovane età tanta esperienza alle spalle. Tra i perni della Primavera della Ternana, Battista vanta anche 7 presenze in B con i rossoverdi. Nella stagione 2017/18 colleziona 22 presenze ed un gol con la maglia del Matera (serie C). Nella successiva stagione approda in casa Gubbio (serie C, 22 presenze, 1 gol).

