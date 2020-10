Ad Andria contro la Fidelis il secondo derby consecutivo per il Cerignola

Nuovo derby pugliese per l’Audace Cerignola: nella seconda giornata del campionato di serie D, gli ofantini faranno visita alla Fidelis Andria per provare a centrare il primo successo stagionale. Nell’esordio, domenica scorsa al “Monterisi”, è arrivato un pareggio in rimonta (2-2) con il Team Altamura: un buon inizio di gara degli uomini di Pazienza stava per essere vanificato da due circostanze favorevoli ai murgiani, portatisi sul doppio vantaggio; in chiusura di prima frazione il colpo di testa vincente di Esposito ha accorciato le distanze, con Tedesco a firmare la nuova e definitiva parità ad un quarto d’ora circa dal termine. Un risultato giusto e meritato per il Cerignola, che non ha mai mollato e se l’è giocata bene al cospetto di un avversario fra i più accreditati del lotto. Tutto è e sarà ancora in divenire per qualche settimana, eppure sono già emersi quelli che potrebbero rappresentare i cardini dell’Audace del tecnico di San Severo: pressing, intensità, determinazione. Insomma ciò che sono stati i manifesti programmatici all’atto della presentazione della nuova società e del neo mister poi. Sono in corso gli ultimi giorni del mercato (chiusura lunedì 5) e il ds Di Toro ha portato a compimento altri due innesti giovani: il classe 2001 Amoabeng in difesa e l’esterno d’attacco del ’97 Battista, chissà se last minute non si registrino ulteriori colpi. La linea verde ha bisogno di tempo e continuità, non di meno uno dei più positivi nella prima uscita ufficiale è stato Ismael Achik: il 20enne fantasista si è confermato uomo assist e ha dato costantemente l’impressione di saper come rendersi pericoloso per la difesa avversa.

Esibito al debutto il 3-5-2, Pazienza potrebbe tornare al 3-4-1-2 domani in virtù della disponibilità di Leonetti, assente per squalifica contro i biancorossi: tandem d’attacco con Tedesco e Achik a supporto. Si va verso la conferma degli altri effettivi, anche se non sono escluse variazioni in extremis, Allegrini ed Esposito invece rappresenteranno gli ex di parte gialloblu.

Il proposito della Fidelis Andria per la stagione appena partita è certamente non ripetere incostanza e patemi del campionato 19/20: al momento della sospensione definitiva i federiciani erano appena sopra la zona playout, con una salvezza ancora tutta da conquistare. Il mercato estivo sembra avvalorare questa tesi: fra gli arrivi più di spessore, il ritorno di Castaldi e gli ingaggi sempre per la prima linea di Caruso e Tusiano; Manzo, Minincleri e Prinari (il quale era a un passo dall’Audace un paio di mesi fa) in mediana, Fontana e Venturini in difesa. Esordio col sorriso per i biancazzurri guidati da Panarelli -il quale non sarà in panchina perché espulso- a Bitonto, grazie alla rete decisiva dal dischetto proprio di Prinari. Una affermazione che garantirà morale e autostima, con l’obiettivo per la Fidelis di ripetersi anche alla prima casalinga. L’allenatore ex Taranto dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Castaldi assistito da Minincleri e Prinari.

Curiosamente, anche nello scorso torneo la sfida era stata fissata alla seconda giornata: il 25 settembre 2019 finì a reti inviolate. Calcio d’inizio alle ore 15, la direzione arbitrale è stata affidata al sig. Di Nosse della sezione di Nocera Inferiore: il match sarà trasmesso in diretta da Telesveva, sul canale 17, dalle ore 14.50.