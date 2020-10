Occasione sprecata dal Cerignola, è solo pareggio ad Andria con la Fidelis

Secondo pareggio consecutivo per l’Audace Cerignola, che impatta senza reti ad Andria con la Fidelis: a differenza del punto con il Team Altamura, stavolta i rimpianti sono notevoli per gli ofantini, con il palo centrato da Achik e il rigore fallito da Leonetti. Pazienza cambia alcuni elementi nell’undici titolare: c’è l’esordio di Chironi fra i pali e Amoabeng in difesa, Conti in mediana con Esposito e Leonetti in coppia con Tedesco in avanti supportato da Achik nel 3-4-1-2. Quasi identico il modulo per Panarelli (squalificato, in panchina il vice D’Alterio): Cristaldi terminale offensivo, a sostegno ci sono Prinari e Minacori. Il match si apre su buoni ritmi e dall’agonismo elevato: la Fidelis tiene il pallino del gioco in mano, mentre il Cerignola prova a rendersi minaccioso in ripartenza. Entrambe le squadre mancano però in lucidità e precisione nell’ultimo passaggio, malgrado si affaccino spesso nelle rispettive aree avversarie. Al 36′ Chironi respinge un calcio piazzato di Prinari, sempre l’ex Fasano un giro di lancette più tardi conclude fuori misura una ottima azione corale dei biancazzurri. Per gli ospiti da segnalare un tentativo rivedibile di Achik intorno alla metà della frazione. Senza recupero, si va al riposo sul punteggio di partenza.

La ripresa è aperta dalla rasoiata di Achik di poco larga (51′): l’italomarocchino è il grande attore dei minuti a seguire, perché in ripiegamento difensivo al 57′ fa venire i brividi ai compagni, colpendo il montante e sfiorando il clamoroso autogol. Il primo cambio di Pazienza è De Cristofaro per Conti, Chironi blocca senza incertezze su Cristaldi. Al minuto 63 doppia monumentale chance per l’Audace: il solito Achik centra il legno in una delle ripartenze cerignolane, sul prosieguo dell’azione la sforbiciata di Leonetti è corretta di testa da Tedesco, sfera ad un soffio dal centrare il bersaglio. E’ praticamente un monologo della formazione di Pazienza, che al 69′ potrebbe passare in vantaggio: percussione mancina di Russo, steso in area di rigore dal neoentrato Tusiano e penalty decretato dall’arbitro. Si incarica della trasformazione Leonetti, il quale però apre troppo il destro e spedisce il pallone sul fondo. L’irresistibile Achik fornisce un ottimo assist a centroarea per il subentrato Salvemini, la cui battuta è neutralizzata da Anatrella, attento nella circostanza. Girandola di cambi, poi il Cerignola resta in dieci in maniera alquanto misteriosa: all’86’ il primo assistente richiama il direttore di gara, che mostra il cartellino rosso a Russo, ma restano i dubbi sulle motivazioni della decisione. Si completa la girandola dei cambi, le “cicogne” in inferiorità numerica mirano a mantenere il pari e solo al 95′ l’Andria costruisce la più nitida pallagol del secondo tempo, a cura di due innesti dalla panchina. Minincleri per Tusiano, il sinistro termina alto sulla traversa ma sarebbe stata una punizione di certo ingiusta per gli ofantini, in un derby cui è mancato solo il gol, non certo le emozioni.

Vista la seconda metà di gara infatti, è un risultato che sta perfino stretto all’Audace, che ha mostrato un Achik in grande spolvero e deve mangiarsi le mani per non esser riuscito a far sua l’intera posta in palio. Domenica prossima al “Monterisi” arriverà il Francavilla in Sinni, sconfitto 3-0 a Molfetta: da valutare le condizioni di capitan Allegrini, uscito per un fastidio muscolare.

FIDELIS ANDRIA-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Fidelis Andria (3-4-2-1): Anatrella, Lacassia (83′ Tutino), Fontana, Venturini, Zingaro (61′ Tusiano), Manzo, Bolognese, Paparusso, Minacori (92′ Azzarito), Prinari (87′ Minincleri), Cristaldi. A disposizione: Petrarca, De Santis, Carullo, Notaristefano, Busetto. Allenatore: Luigi Panarelli (squalificato).

Audace Cerignola (3-4-1-2): Chironi, Silletti, Allegrini (65′ Pertosa), Amoabeng, Colucci (73′ Salvemini), Esposito, Conti (58′ De Cristofaro), Russo, Achik (90′ Acampora), Tedesco, Leonetti (73′ Alfarano). A disposizione: Fares, Amabile, Monopoli, Muscatiello. Allenatore: Michele Pazienza.

Ammoniti: Bolognese, Tusiano, Venturini (FA); Amoabeng, Conti, Achik, Silletti (AC). Espulso: Russo (AC) all’86’.

Angoli: 5-6. Fuorigioco: 1-5. Recuperi: 0′ pt, 6′ st.

Arbitro: De Nosse (Nocera Inferiore). Assistenti: Pasqualetto (Aprilia)-Rastelli (Ostia Lido).