Addio a nonno Damiano Perchinunno, storico tifoso del Cerignola

Si è spento Damiano Perchinunno, storico tifoso dell’Audace Cerignola, all’età di 95 anni. La società gialloblu in una nota ha espresso il suo cordoglio per la dipartita, ricordando che in estate era stato ospite degli uffici dello stadio ‘Monterisi’ ed omaggiato dal presidente Luigi Caterino di una maglia ufficiale dell’Audace. Una presenza nota a tanti nell’impianto calcistico cittadino, una presenza costante non solo all’appuntamento domenicale ma anche agli allenamenti e alle rifiniture: legava immediatamente con tutti i calciatori, dirigenti e tifosi, dispensando interpretazioni tattiche e tecniche con l’ausilio dei suoi immancabili fogliettini. Sovente è capitato anche a noi della redazione di interloquire su questi spunti, notando la sua grande vivacità e passione per questo sport.

Una vita spesa per i colori della squadra della città, una vera memoria storica del calcio cerignolano degli ultimi decenni ed anche il ruolo di padre putativo di numerosi giocatori locali, che a lui devono i primi passi nel mondo del pallone. Alla famiglia Perchinunno l’abbraccio, la vicinanza e le più sincere condoglianze della redazione de lanotiziaweb.it.