Giaccoli lascia Cerignola dopo 24 anni di servizio e diversi successi

Finisce un’epoca: Salvatore Giaccoli, il Comandante della Stazione di Cerignola, lascia la città per andare ad operare a San Marco in Lamis. Il luogotenente in 24 anni di servizio nella città ofantina si è distinto per serietà e professionalità. Nel 2018 è stato premiato come miglior comandante di stazione per essersi distinto in un gran numero di operazioni messe a segno nel comprensorio cerignolano. Giaccoli è in servizio a Cerignola dal febbraio del 1996 e in ventiquattro anni di lavoro ha collezionato per ben tre volte tale primato. Dopo la premiazione a Roma e a Bari, nel 2018 la celebrazione ha avuto luogo a Napoli, nella regione natia del comandante di stazione, presso il Comando Interregionale Ogaden.

Sui social ieri ha scritto: «Nella prima decade dello scorso mese di agosto i miei Superiori mi hanno comunicato che serviva la mia presenza in altri lidi. Ho risposto “obbedisco’. Quel giorno è arrivato. Non è un addio, ma un arrivederci, saluto tutti, belli e brutti, buoni e cattivi e, vi assicuro, a differenza del grande Siani, giunsi un quarto di secolo fa a Ceritown con il sorriso sulle labbra e vado via con la morte nel cuore. Posso affermare, senza ombra di smentita, che considero Ceritown la mia seconda terra». Una vera dichiarazione d’amore per una terra «aspra e forte».

Di fatto Giaccoli è stato il tratto di continuità nelle istituzioni, la persona (non autoctona, ndr) che probabilmente meglio di tutti ha conosciuto Cerignola e ha saputo conviverci da un lato e operare con rigore dall’altro. Si sono alternati i Sindaci, i dirigenti del commissariato di Polizia, ma Salvatore Giaccoli era sempre lì a dirigere la stazione di una terra complicata, la stessa raccontata da protagonista nella serie Avamposti. A lui il grazie della Cerignola perbene. Buon lavoro comandante!