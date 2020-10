Martedì 13 ottobre in Sala Consiliare lo Smart Graduation Day

Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, si svolgerà la premiazione dello Smart Graduation Day, iniziativa promossa dalla Regione Puglia e dall’ANCI Puglia per l’assegnazione di un premio simbolico agli studenti pugliesi che si sono laureati in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il Comune di Cerignola, vuole promuovere un momento celebrativo per quanti hanno dovuto rinunciare alla cerimonia di proclamazione della laurea ed alle emozioni e soddisfazioni da condividere con parenti e amici.

Durante la cerimonia verrà consegnato ad ognuno dei 31 laureati presenti un premio simbolico, ovvero una targhetta personalizzata, legata ad un albero, da piantare ad opera del Comune ed una pergamena nominativa, messo a disposizione dalla Regione Puglia. “I neolaureati, proprio come i giovani alberi che porteranno il loro nome, possono piantare radici forti nella loro terra e continuare a crescere nella propria Comunità che li ha visti studiare e prepararsi per l’ingresso nel mondo del lavoro”. I beneficiari di questa iniziativa sono tutte le studentesse e gli studenti residenti in Puglia che hanno conseguito la laurea (triennale o magistrale) in modalità telematica durante il periodo di emergenza sanitaria in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica pugliesi e di altre regioni.

Nel rispetto delle disposizioni anticovid-19 vogliamo festeggiare tutti i nostri laureati, ragazze e ragazzi che hanno raggiunto questo importante traguardo nei mesi più difficili dell’emergenza da covid per augurare loro tutto il meglio. Visto il numero di laureati che saranno presenti, per evitare assembramenti e situazioni di rischio a fronte dell’attuale emergenza epidemiologica, si prega di LIMITARE AL MASSIMO IL NUMERO Dl ACCOMPAGNATORI (MAX 3). La partecipazione alla cerimonia va confermata entro il 12 ottobre p.v. ai seguenti recapiti: Ufficio Pubblica Istruzione 0885410253; Email: cultura.teatro@comune.cerignola.fg.it

All’entrata in Comune sarà richiesto di indossare la mascherina e di sottoporsi al controllo della temperatura.