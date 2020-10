Incidente degenera: picchiato un giovane fermatosi a prestare soccorso

Da un incidente d’auto ad un pestaggio in piena regola. Così un ragazzo cerignolano estraneo all’incidente è finito all’ospedale. La sua unica colpa è stata quella di fermarsi per dar soccorso e provare a far da paciere. Poco dopo le 4 del mattino, a seguito di uno scontro avvenuto in prossimità del Convento, le persone coinvolte stavano discutendo animatamente. Un passante è intervenuto provando a sedare la discussione ma ha avuto la peggio. Infatti in gruppo si sono avventati contro procurandogli la lussazione alla spalla, danni al setto nasale e diverse altre contusioni su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che adesso indagano sull’accaduto.

