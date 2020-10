Due atlete della prima squadra dell’Ares Flv Cerignola positive al Coronavirus

I numeri decisamente in rialzo dei contagi da Coronavirus coinvolgono anche lo sport cittadino: la Asd Flv Cerignola ha comunicato sui propri canali social la positività di due atlete Serie B1. «La società tutta esprime la propria vicinanza alle due ragazze colpite dal COVID-19, a cui va il nostro primo pensiero. Nella giornata di martedì una prima atleta sottopostasi al tampone è risultata positiva ed attualmente è fuori regione, dove si trovava al momento dell’effettuazione del tampone – spiega la nota del sodalizio ofantino -. Come da protocollo la FLV (dopo 12 ore) ha fatto sottoporre al tampone tutta la squadra e lo staff tecnico. Nella serata di ieri abbiamo ricevuto il responso che parla di 19 casi negativi ma un’altra atleta contagiata, anch’essa asintomatica. Come da indicazioni l’atleta è stata regolarmente denunciata alla Asl e tutta la squadra e staff sottoposti a partire da subito in isolamento fiduciario. Nei prossimi giorni, verrà effettuato un secondo tampone a tutta la squadra per verificarne la situazione. La società intende ringraziare il Dott. Giuseppe Pasquale, medico sociale del roster, per la tempestività con la quale si è prodigato e porgiamo il miglior augurio di pronta guarigione alle nostre ragazze».

Condividi questo articolo: