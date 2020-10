Tari applicata agli studi professionali, accordo con la Commissione prefettizia per la correzione

I commercialisti di Cerignola, rappresentati dal Dott. Antonello Summa e Dott. Gerardo Musaico, nella giornata di lunedì 12 ottobre, sono stati ricevuti dal Commissario Prefettizio dott. Albertini e dal dirigente dei Servizi Finanziari dott. Buchicchio e, nel corso dell’incontro, la delegazione ha contestato lo spropositato aumento della tariffa Tari applicata agli studi professionali. Il colloquio è stato proficuo e costruttivo e da parte delle Commissione è stato garantito l’impegno, in occasione della presentazione del P. E. F. (Piano Economico Finanziario) previsto entro la fine di dicembre, ad apportare le dovute modifiche e correggere le storture. La differenza versata in eccesso dagli studi professionali verrà considerata acconto sulla Tari 2021. A beneficiare della misura non saranno solo i dottori commercialisti ma anche le altre categorie professionali (avvocati, geometri, ingegneri, architetti ecc.) operanti a Cerignola.

