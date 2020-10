Ricettazione e riciclaggio di veicoli, custodia cautelare in carcere per un 51enne di Cerignola

Nel pomeriggio del 14 ottobre scorso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola traeva in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito di attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, C.P. 51enne pregiudicato cerignolano. In particolare, lo stesso, tra il mese di maggio 2018 e il mese di novembre 2019, si rendeva responsabile della ricettazione di un’autovettura e due furgoni e del riciclaggio di un motociclo. L’autovettura veniva controllata da personale del Reparto prevenzione Crimine di Pescara e si presentava con telaio contraffatto. I successivi accertamenti, consentivano di acclarare che l’auto era stata data in prestito al conducente da C.P.. Lo stesso, inoltre, risultava aver portato in due distinti autoparchi cerignolani, sottoposti a controllo, due furgoni risultati rubati a Milano ed a Foggia qualche giorno prima.

Infine, C.P. si rendeva responsabile del reato di riciclaggio di un motociclo; invero, lo stesso, a seguito di controllo, risultava essere stato rubato a Trani poco tempo prima, ma sullo stesso era apposta una targa abbinata ad un motociclo della stessa marca e modello, ma di proprietà di C.P:. I successivi accertamenti, permettevano di acclarare che era stato proprio C.P. a dare quel motociclo a colui che lo conduceva al momento del controllo. La competente A.G., sposando a pieno quanto accertato dagli agenti, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di C.P. che, dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente A.G..