Armati in giro per la città: un arresto e una denuncia

Nel corso dei servizi straordinari ad alto impatto svolti nei giorni scorsi a Cerignola, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arresto in flagranza di reato un 55enne di Barletta e deferito in stato di libertà un 30enne di Cerignola.

Il 55enne, controllato in via D’Amelio al volante di una Citroen Xara, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, custodita nella tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione dell’autovettura ha consentito ai militari della Stazione ofantina di rinvenire e sequestrare anche un passamontagna ed una pistola giocattolo modificata, idonea a sparare, completa di caricatore contenente quattro cartucce cal.8. Accompagnato negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, il 55enne è stato dichiarato in arresto per detenzione di arma clandestina. Nei suoi confronti è scattata anche una segnalazione alla Prefettura di Foggia per uso personale di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato rinchiuso in carcere, dove è rimasto anche dopo la convalida dell’arresto.

Sempre a Cerignola, un 30enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, che si trovava in viale di Ponente in sosta vicino alla sua autovettura insieme ad un altro soggetto, alla vista dei militari che si stavano avvicinando per un controllo, è salito repentinamente sul veicolo, venendo subito bloccato dai Carabinieri. Nella sua autovettura i militari hanno rinvenuto un grosso coltello a scatto, che il 30enne portava al seguito senza giustificato motivo. L’arma è stata sottoposta a sequestro.