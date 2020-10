A seguito di un contagio, come già diffuso da questo giornale in mattinata, il V circolo didattico “Don Pino Puglisi” resterà chiuso – come da Ordinanza della Commissione Strordinaria – per sanificazione straordinaria nelle giornate del 21 e 22 ottobre. Una misura resasi necessaria per poter riprendere in sicurezza tutte le attività nel plesso.

