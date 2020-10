Positivo al Covid operatore di una scuola di Cerignola: sospese le attività

Primo caso di positività a carico di un operatore scolastico del 5° Circolo Didattico “Don Pino Puglisi” di Cerignola. Il dirigente, Vincenzo Martorano, ha dunque disposto per oggi, 20 ottobre, la sospensione delle attività scolastiche nel plesso centrale di via Terminillo.

«A seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Cerignola che ha riscontrato un caso di positività SARS COV 2 a carico di un operatore scolastico del nostro Istituto – si legge nella circolare pubblicata n.60 pubblicata sul sito web della scuola – il dirigente scolastico dispone in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche per il giorno 20/10/2020 per le sezioni dell’Infanzia e le classi della Primaria del plesso centrale di Viale Terminillo-Via Montegrappa. Seguiranno ulteriori disposizioni».