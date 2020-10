Boom di contagi in Italia: sono 15.199 con 127 decessi

Forte crescita dei contagi sul territorio nazionale con oltre 15mila casi, come comunicato dal Ministero della Salute. Si sono registrati infatti 15.199 nuovi positivi con un incremento considerevole anche dei decessi: 127 quest’oggi. Incremento considerevole anche quello dei tamponi, oggi pari a 177.848.

In Lombardia il numero maggiore di contagi, 4.125. In crescita i casi anche in Piemonte (1.799) e in Campania (1.760). Di rilievo anche il dato del Veneto (1.422) e del Lazio (1.219).