Coronavirus a Cerignola: una trentina gli attualmente positivi. Spaventano le scuole

Da mesi oramai non viene più diffuso in forma ufficiale il dato dei contagi per Coronavirus su Cerignola. Tuttavia da fonti attendibili e verificate si apprende che gli attualmente positivi in città sarebbero circa una trentina. Cerignola, a differenza di molti altri comuni del nord della Puglia, dopo un primo exploit estivo che portò ad un’ordinanza che obbligava all’utilizzo delle mascherine, ha visto mantenersi bassi i numeri del contagio (in riferimento ad altre città). E anche in un momento complicato come quello che attraversa l’Italia e le vicine Foggia, Ortanova e Manfredonia, Cerignola tiene. Anche sul fronte quarantene i numeri parlano di un centinaio di soggetti, dato questo molto variabile in considerazione dei tempi di isolamento e anche delle quarantene volontarie che spesso non rientrano nei conteggi.

Adesso a spaventare però sono i casi rilevati in due scuole cerignolane, il V Circolo Didattico (un operatore scolastico) e l’Istituto “Righi”, una docente. Nonostante siano state adottate tutte le misure necessarie, con chiusura, isolamento e sanificazione degli ambienti, balena in molti l’idea che possano generarsi eventuali focolai di contagio. Anche in altre scuole – di riflesso – è molto cresciuto il livello di attenzione tra personale e genitori. Ha molto colpito il video di Michele Romano, medico di base cerignolano, lanciato sui social. «Sto facendo più segnalazioni oggi che nella prima ondata. Bisogna chiudere tutto. A cominciare dalle scuole dove le aule sono già decimate. Meglio un figlio ignorante che uno col Covid» ha detto. Parla di «situazione esplosiva» Romano e aggiunge: «noi medici non possiamo prenderci la responsabilità di far rientrare i ragazzi se non si fanno i tamponi. Parecchi ragazzi stanno diventando positivi. Chiudiamo almeno le scuole per 20 giorni, meglio adesso e non fra 15 giorni, quando i contagi saranno più numerosi».

Proprio i tamponi richiesti sarebbero moltissimi. Ingolfate le attività sia di rilevazione che del laboratorio di analisi foggiano e dell’ufficio Prevenzione che stanno – in affanno – provando a dare risposte a tutti. Per il risultato vi sono tempi dilatati e questo, purtroppo, è un altro elemento che non agevola il contenimento del contagio nella popolazione.

IN PROVINCIA Notevoli gli sforzi dell’Asl Foggia in una provincia che vede il più alto tasso di incidenza per numero di abitanti. Sono 5 i comuni del foggiano che registrano più di 51 attualmente positivi, contrassegnati in mappa con il colore rosso. Si tratta di Foggia, Manfredonia, Ortanova, San Giovanni Rotondo e Lucera. Altri 6 comuni di Capitanata – tra cui Cerignola – sono nella forbice 21-50 casi. Basso il livello del contagio da Coronavirus nella zona del sub-appennino danno, che pare replicare quanto si registra nel basso Salento. (Leggi il bollettino ufficiale del 20 ottobre)