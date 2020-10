Il rapper Speranza ‘omaggia’ Cerignola in una sua canzone

Dallo scorso 16 ottobre è su tutte le piattaforme streaming “L’ultimo a morire”, l’album del rapper casertano Speranza, al secolo Ugo Scicolone, classe 1986, artista che la stampa specializzata considera tra i più talentuosi della scena, un vero e proprio astro nascente. In questo suo ultimo lavoro sono diversi i feat con altri blasonati professionisti delle ‘barre’, tra cui Tedua, Massimo Pericolo e Guè Pequeno. E proprio nel pezzo in cui divide il beat con l’ex club Dogo (titolo: Chinatown), nel ritornello Speranza nomina Cerignola: “La baida nella bocca, fame cannibale/Un piede a Palazzo Reale, l’altro nella case Aler/Cerignola, Gioia Tauro e Chinatown”.

Per capire perché la nostra città meriti questa menzione basta schiacciare il tasto rew e ripercorrere il testo. Tra riferimenti alla droga (Parlame ‘e crack e me vene ‘a cacà/Cucaina ‘int”a purchiacca/Non lеgalizzate o si no venimmo ‘a morte) e immagini violente (Spedizioni punitive in quartieri rivali/E basta chе faccio una storia e t’organizzo ‘a rivolta) il quadro che Scicolone dipinge è quello del traffico di droga e dello spaccio nelle periferie. Nulla di nuovo per chi ascolta il rap, soprattutto quello più underground, genere che per definizione fornisce ritratti neorealisti della cruda vita di periferia e della criminalità, organizzata e non. Lo stesso Speranza racconta di aver avuto un passato (rinnegato) da spacciatore: «A me e ad altri amici capitava spesso di andare alle feste o ai concerti in piazza per vendere roba. Dopo un po’, però, ho capito che era una cosa squallida e che non ha senso arricchirsi facendo male al prossimo», spiega in un’intervista rilasciata a Rolling Stone non molti giorni fa.

Ma perché parlare proprio di Cerignola? Tutti i luoghi citati nel pezzo di Speranza non sono menzionati a caso. Gioia Tauro è un porto attraverso cui la criminalità organizzata fa arrivare in Italia la droga dal Sud America. Nel novembre 2019, per fare un esempio, la GdF sequestrò un carico monstre da 1176 chili di cocaina, valore totale: 250 milioni di euro. Le Case Aler (acronimo di Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziali, n.d.r.) sono un plesso di case popolari costruite nei quartieri periferici di diverse città italiane, zone borderline, proprio come alcune Chinatown che danno il titolo alla canzone. A chiudere questo tour Cerignola, che ha qualcosa in comune con questi centri: la droga, ad esempio, perché che alcuni quartieri del centro ofantino siano grandi piazze di spaccio è ormai certificato anche nelle relazioni semestrali DIA, e le ormai ben note dinamiche di criminalità.

Le problematiche della nostra città dopo aver sfondato negli ultimi la cortina mediatica venendo alla ribalta sulle pagine dei giornali nazionali e nelle inchieste televisive, adesso varca per la prima (e forse non ultima) volta la soglia della cultura pop, che inizia a fare una vera e propria narrazione attorno a Cerignola. E questo non rappresenta un problema, perché il rap si limita a fare un romanzo ‘alla Verga’ di certe realtà, senza alcuna volontà di stigmatizzare o di diffamare. Al contempo però fornisce uno spaccato di vita più o meno accurato che permette di conoscere le problematiche di una città o di un quartiere utile per gli addetti ai lavori, ma anche per chi anche in questi quadri viene ritratto o rimane nascosto dietro la cornice.