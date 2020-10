Accoltellato in centro un giovane. È accaduto stamane a Cerignola

Accoltellamento in viale di Levante, con un giovane ferito alla schiena da due fendenti. La cosa è accaduta nella mattinata di oggi. La vittima, secondo le prime ricostruzioni sarebbe un immigrato. Non sono note le ragioni dell’accaduto e la Polizia è al lavoro per ricostruire quanto successo, anche con l’ausilio di testimonianze e telecamere di video sorveglianza posizionate in zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, alcune pattuglie di Polizia e Guardia di Finanza e, per la gestione del traffico, la Polizia Locale.

Condividi questo articolo: