Ancora in crescita i contagi da Covid-19 in Italia. Oggi, 22 ottobre, sono 16.079 i nuovi positivi. Il numero di tamponi effettuati invece subisce una lieve flessione rispetto a ieri: sono stati effettuati 170.392 test. Situazione complicata in Lombardia con 4125 nuovi positivi; in Piemonte sono 1.550, in Campania 1.541, in Veneto 1.325, nel Lazio 1.251 mentre in Toscana 1145 (per la prima volta superata la soglia dei mille nuovi positivi in un solo giorno).

