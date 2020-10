Ordinanza anti assembramento per Cerignola. Ecco le regole

Pugno duro contro gli assembramenti della Commissione Straordinaria di cerignola. Misure anti-Covid stringenti anche nel centro ofantino; infatti con ordinanza n. 31 del 22.10.2020, la Commissione Straordinaria ha disposto la perimetrazione dei luoghi di maggiore assembramento, la pianificazione degli accessi contingentati al Cimitero comunale e diverse altre raccomandazioni comportamentali.

Un’ordinanza che tiene dentro il PIANO DI ANTI ASSEMBRAMENTO per il CIMITERO COMUNALE. Un provvedimento in vigore dal 31 ottobre al 2 novembre. Si dispone a proposito:

a) Orario apertura Cimitero Comunale al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 16.00 ininterrottamente b) Contingentamento di accesso a massimo 200 persone con utilizzo di ingresso esclusivamente dall’ingresso principale ovvero viale Cimitero, con affidamento del controllo degli ingressi nel rispetto del DPCM del 18 ottobre 2020, affidata a personale della ditta incaricata alla gestione e manutenzione dei servizi cimiteriali, che provvederà alla individuazione dei percorsi di ingresso e di uscita, distinti e separati con ausilio di strumenti mobili (es: transenne, ecc). c) Divieto di autorizzazione a vendita su suolo pubblico, anche in forma itinerante, di attività commerciali di qualsiasi bene floreale, alimentare e non, su viale cimitero e zone limitrofe in un raggio di 200m. dalla struttura cimiteriale;

Dunque si RACCOMANDA ai cittadini di limitare i tempi di visita defunti al minimo necessario per garantire una diffusa, ma ordinata fruizione del culto da parte dei parenti dei defunti.

L’ANTI ASSEMBRAMENTO riguarda poi anche il CENTRO URBANO con il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città: Piazza Matteotti, Viale Roosevelt, Piazza della Repubblica, Mezzaluna e Villa Comunale. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Inoltre sono chiusi dalle 21.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

Ma non è tutto. In quanto l’ordinanza ribadisce l’assoluta necessità del rispetto della riduzione al 60% dell’indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale. Le Aziende del trasporto pubblico locale provvedono ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio; dunque INVITA la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

Si annunciano pesanti sanzioni: le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00.