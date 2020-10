Torna il pubblico allo stadio “Monterisi”: 627 tagliandi in vendita per Cerignola-Portici

La SSD Audace Cerignola comunica il costo dei tagliandi d’accesso al match contro il Portici in programma domenica 25 ottobre 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio ‘Domenico Monterisi’. Ottenuta la piena agibilità della struttura sportiva e nel rispetto del recente DPCM afferente le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 saranno 627 i tagliandi in vendita riservati al pubblico gialloblù (pari al 15% del totale) su una capienza di 4508 posti. L’accesso al pubblico ospite sarà vietato su disposizione delle Autorità competenti.

CURVA NORD/SUD (164 posti)

PREVENDITA 8 EURO – BOTTEGHINO 10 EURO

GRADINATA EST (172 posti)

PREVENDITA 10 EURO – BOTTEGHINO 12 EURO

TRIBUNA INFERIORE OVEST (105 posti)

PREVENDITA 11 EURO – BOTTEGHINO 13 EURO

TRIBUNA SUPERIORE OVEST (186 posti)

PREVENDITA 14 EURO – BOTTEGHINO 16 EURO

I biglietti saranno acquistabili attraverso il circuito www.vivaticket.com oppure presso i rivenditori autorizzati: Tabaccheria del Corso (corso Garibaldi, 2/4); Tabaccheria dell’Angolo (via Falcone, 66); Tabaccheria Roosevelt (via Roosevelt, 16). Al momento della vendita del tagliando verrà rilasciata una autocertificazione che dovrà essere compilata dall’acquirente e consegnata all’ingresso dello stadio. Per l’accesso allo stadio e la permanenza nello stesso sarà obbligatoria la misurazione della temperatura corporea, l’utilizzo della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale.

IL “MONTERISI” PIENAMENTE AGIBILE (CAPIENZA 4508 SPETTATORI): IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE CATERINO ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA, ATTUALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La S.S.D. Audace Cerignola comunica che, in data odierna, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha espresso parere favorevole all’agibilità dello stadio “Domenico Monterisi” per una capienza totale massima di 4508 spettatori (maggiore di n. 1957 spettatori rispetto al totale previsto nel precedente verbale del 2 luglio 2019). Considerate le disposizioni dell’ultimo DPCM, tale parere consentirà la presenza di 676 spettatori (pari al 15% della capienza) in occasione delle gare interne del campionato. Il Presidente Luigi Caterino intende ringraziare l’amministrazione comunale, unitamente a tutte le persone che si sono adoperate per il risultato raggiunto che restituisce alla città uno stadio completamente agibile.