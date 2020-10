La Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato la partita fra Audace Cerignola-Portici (gara valevole per la 5^ giornata di serie D girone H), riprogrammandola mercoledì 11 novembre 2020 alle 14.30 per cause di forza maggiore. La richiesta di rinvio della società ospite è stata accolta dal Dipartimento Interregionale LND, come certificato da comunicazione allegata. La vendita dei biglietti verrà cessata, a breve la società gialloblu emetterà nuove comunicazioni in merito.

Condividi questo articolo: