ForexTB: Ecco il perché del successo del forex trading nel 2020

Sono in moltissimi oggi a chiedersi il perché del successo del trading online, ma ancor di più quelli che si domandano il perché del successo del forex trading. Ma quanti possono dire effettivamente di capire cos’è il trading online, e di conseguenza quanti possono capire qual è la strada giusta per raggiungere il successo in un campo come quello del mercato Forex? Cominciamo quindi proprio col capire in cosa consiste lo scambio in valuta estere.

Cos’è il Forex Trading?

Il mercato del Forex trading, anche comunemente detto “FX”, altro non è che un modo di abbreviare il termine inglese di: “FOReign EXchange Market”; quest’ultimo traducibile in italiano a sua volta come: “Mercato di valute estere”. Come intuibile già dal nome stesso, questo tipo di mercato finanziario si occupa di scambiare coppie di valute estere, il cui “scambio” viene quotato ed effettuato al momento più propizio per poter guadagnare da data operazione. La cosa interessante di questo tipo di operazione è che avviene per lo più su dei mercati finanziari “alternativi”, presenti esclusivamente sulla rete, e perciò ottimi per il trading online. Stiamo parlando in questo caso dei mercati OTC (“Over The Counter”).

I mercati OTC hanno l’interessante caratteristica di non avere un riferimento fisico vero e proprio come nel caso dei Major Stock Exchange in giro per il mondo, quali ad esempio la Borsa di Tokyo, Milano o la famosa Wall Street. Ciò fa sì che le operazioni effettuate su queste piattaforme possono essere eseguite virtualmente ovunque se supportate dai giusti mezzi tecnologici capaci di connettersi a una piattaforma di trading Forex online. Meritano poi un capitolo a parte i mezzi utilizzati per questo tipo di investimenti: i CFD.

Cosa sono i CFD?

I CFD sono un acronimo inglese stante per: “Contract for Difference”; liberamente tradotto col calco di: “Contratto per differenze”. Questi vengono definiti come strumento finanziario derivato e hanno una serie di peculiarità particolarmente interessanti, soprattutto per l’utenza retail, la quale è quella più interessata al mercato del trading FX online. Il suo punto di forza viene dato dal fatto che, a differenza degli investimenti diretti, non ci sono enormi costi d’entrata per poter investire in dato asset finanziario, poiché noi non compriamo una porzione vera e propria dell’asset in questione (in questo caso, le valute interessate dallo “scambio”), ma piuttosto si specula sull’andamento della quotazione di quest’ultime.

In parole povere, noi avremo la possibilità di investire non solo i nostri capitali sull’andamento positivo di data quotazione, ma anche su un eventuale andamento negativo di quest’ultimo, guadagnando grazie ad opzioni come lo “short selling” ad esempio. Quello di cui avremo bisogno sarà semplicemente un broker online certificato che abbia tutte le carte in regola per farci aprire un conto di trading online nel pieno della legalità. A questo proposito, noi della redazione vogliamo lasciarvi suggerendovi il più famoso tra i broker online i quali si interessano di brokeraggio di questo tipo: Forex TB.

Il miglior broker online per investire sul mercato Forex

Come si può intuire già dal nome, ForexTB è un broker online certificato specializzato nel settore FX. Abbiamo deciso di selezionare questo tra i tanti broker online presenti in rete perché rispecchia tutto ciò di cui ha bisogno un servizio di broker per definirsi tale, come ad esempio il possesso della licenza CySEC per il territorio europeo in generale e quella CONSOB nello specifico della situazione italiana. Controllare il possesso di questi tipi di certificati è sempre importantissimo, poiché nel momento in cui non si posseggano date licenze sarà facile imbattersi in truffe e perdita dei capitali investiti, o peggio, problemi con la legge. Infine, vale la pena concludere sottolineando che ForexTB ha sia una piattaforma di trading online accessibile dal browser, sia delle app liberamente scaricabili sui sistemi iOS ed Android che permetteranno ai suoi clienti di praticare trading forex praticamente in ogni luogo e in ogni momento, comodamente dal loro smartphone.